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锦上路狗场多狗被困笼中淋雨｜爱协：场主为「520浪浪加油站」负责人 冀再与渔护署进行联合巡查

突发
更新时间：15:38 2026-05-25 HKT
发布时间：15:38 2026-05-25 HKT

锦上路元岗新村清潭路狗场，日前被人发现有多只狗被困在铁笼中放于空地淋雨。渔护署昨日（24日）表示，由于畜养人未能即时作出合理改善，渔护署人员遂在现场检走共12只狗只，并带返动物管理中心看管，又指如有足够证据，将会对有关人士提出检控。爱护动物协会称，该狗场负责人为元朗水蕉新村的「520浪浪加油站」负责人，早前已接获多宗有关该两个狗场的市民投诉，期望渔护署可再次安排与爱协进行联合巡查，让爱协可就动物福利提供专业意见，释除公众疑虑。

相关新闻 : 锦上路狗场多狗被困笼中淋雨 渔护署：检12狗回动物管理中心看管

香港爱护动物协会表示，爱协与警方及渔护署于5月22日下午2时45分进行联合巡查。三方抵达现场后，由警方敲门，惟场地负责人未有回应。其后，渔护署职员成功透过电话联络负责人，对方表示需要时间作准备，并只同意渔护署职员及警方进场，拒绝让爱协督察进入。

由于现场四周以铁板围封，爱协督察在场外仅听到狗吠声，未能从外观察狗只状况及场内环境。爱协督察其后一直于场外等候，惟最终未获安排进场，至下午5时30分离开。

该狗场负责人亦为早前爱协曾巡查、位于元朗水蕉新村的「520浪浪加油站」负责人。爱协接获多宗有关该两个狗场的市民投诉，并一直与相关部门保持沟通，多次跟进事件，促请展开更深入的联合行动及调查。

爱协续称，欢迎渔护署继续就该狗场作出调查，以确保场内动物获得适切照顾，亦幸好渔护署及时捡走相关狗只，避免动物进一步受到恶劣天气影响，期望渔护署可再次安排与爱协进行联合巡查，让爱协可就动物福利提供专业意见，释除公众疑虑。

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