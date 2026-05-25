有片│青葵公路巴士直撞工程车24人受伤 有人跑走2条行车线上路壆逃命

今(25日)下午近2时，青葵公路往新界方向发生交通意外，一部960号路线九巴与一部工程车相撞，据报九巴车长及23名乘客受伤，全部轻伤，多部救护车前往营救。据报，九巴车长一度被困。

有网上片段曝光意外经过，肇事九巴往新界方向行驶期间，前面有一部箭咀工程车，惟九巴未有慢速，直撞前面的工程车车尾，两车相撞后更冒起大阵烟雾。工程车被撞后遭九巴推前数个车位，其间有一名原站在工程车前、穿反光衣的男工程人员，跑走两条行车线，其间险被飞出的碎片击中，幸好他最终走向路中分隔石壆逃命，惊险万分。

九巴将工程车推前数个车位仍余势未止，继续向前驶，直至再撞另一部工箭咀工程车车尾始停下，而该工程车的前方，原停有一部货车及一部九巴。

现场所见，九巴车头严重损毁，车头挡风玻璃爆裂，多名乘客受伤，仍然清醒。部分坐在路边待援。

九巴回应路线960交通事故

今日下午近二时，九巴一辆路线960巴士往屯门方向，驶至青葵公路近荔枝角公园时，与两辆停在路面第二条行车线的工程车发生事故。初步资料显示，车长及二十二位乘客受伤，九巴已派员慰问伤者，会配合警方调查原因。

因交通意外，青葵公路(往机场方向)近玛嘉烈医院的部分行车线现已封闭。驾驶人士只可使用余下行车线行车。现时上址交通繁忙。