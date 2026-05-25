有片│青葵公路巴士与2工程车相撞酿22伤 有人跑走2条行车线上路壆逃命

今（25日）下午近2时，青葵公路往新界方向发生交通意外，一辆960号路线九巴与一部工程车相撞。现场所见，九巴车头严重损毁，车头挡风玻璃爆裂，多名乘客受伤，仍然清醒。部分坐在路边待援。

警方经调查后，指涉事九巴沿青葵公路往新界方向行驶，驶至上址时，撞向停泊在上址的一辆工程车，工程车其后再撞向前方工程车。救援人员接报到场，发现39岁姓叶巴士司机被困车内，消防将他救出，车上另有10男11女乘客（24至91岁）受轻伤，其中两名男伤者及两名女伤者，接受治理后拒绝送院，其余伤者及车长清醒分别被送往玛嘉烈医院及明爱医院治理。警方经初步调查，以涉嫌危险驾驶拘捕涉事九巴车长，现正被扣留调查。

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网上有片段曝光意外经过，肇事九巴往新界方向行驶期间，前面有一部箭咀工程车，惟九巴未有慢速，直撞前面的工程车车尾，两车相撞后更冒起大阵烟雾。工程车被撞后遭九巴推前数个车位，其间有一名原站在工程车前、穿反光衣的男工程人员，跑走两条行车线，其间险被飞出的碎片击中，幸好他最终走向路中分隔石壆逃命，惊险万分。

九巴将工程车推前数个车位仍余势未止，继续向前驶，直至再撞另一部工箭咀工程车车尾始停下，而该工程车的前方，原停有一部货车及一部九巴。

九巴：已暂停涉事车长驾驶职务

九巴表示今日下午近2时，一辆路线960巴士往屯门方向，驶至青葵公路近荔枝角公园时，与两辆停在路面第二条行车线的工程车发生事故。九巴已暂停涉事车长驾驶职务，并已派员慰问伤者，会配合警方调查原因。