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珍惜生命│沙田禾𪨶邨男子危坐高处围栏 救援赶到惜堕楼亡

突发
更新时间：12:23 2026-05-25 HKT
发布时间：12:23 2026-05-25 HKT

沙田有人堕楼。今日（25日）早上11时18分，禾𪨶邨丰和楼一名六旬男子，被发现坐在一楼层的围栏上，险象环生。救援人员接报赶到，其间男子一跃而下，倒地不起。事主被送往沙田威尔斯亲王医院抢救后，终告不治。

警方没有获遗书，其后证实死者是67岁姓黄男子，正调查其寻死原因，死因有待验尸确定。

 

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

 

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