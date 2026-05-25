珍惜生命│沙田禾𪨶邨男子危坐高处围栏 救援赶到惜堕楼亡

沙田有人堕楼。今日（25日）早上11时18分，禾𪨶邨丰和楼一名六旬男子，被发现坐在一楼层的围栏上，险象环生。救援人员接报赶到，其间男子一跃而下，倒地不起。事主被送往沙田威尔斯亲王医院抢救后，终告不治。

警方没有获遗书，其后证实死者是67岁姓黄男子，正调查其寻死原因，死因有待验尸确定。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

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