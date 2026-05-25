益丰大厦劫案│7旬妇与男贼纠缠到后梯跌倒瞓低被抢手袋 「依家要谂吓搬唔搬」

土瓜湾益丰大厦周日（24日）晚上7时许发生抢劫案。79岁姓王老妇回家乘电梯上楼准备从手袋取出锁匙开门之际，与她同䢂的一名戴鸭舌帽青年突从后企图抢她的手袋，王妇拼命与贼人纠缠，两人互扯手袋，扯到几步之隔后楼梯时，王妇终失平衡，被扯跌倒地，贼人乘机抢去她的手袋，由后楼梯逃去，王妇大嗌求助，惊动邻居为她报警，《星岛头条》网今早（25日）到访王妇家，她仍惊魂未定，频呼「好惊」，只见她下巴被撞瘀一大片，左脚姆趾受伤要包扎，她自言昨晚吓得没睡一觉。

王妇被抢去的手袋，内有身份证、信用卡、手机、三张八达通总值近千元，现金约500元，以及被贼人扯脱一条Ｋ金颈链。她忆述昨日傍晚7时许，到土瓜湾公园行逛后，回到益丰大厦住所，当时和她同䢂还有一名护老院职员、以及该名男贼人，她出䢂后行到寓所门口，准备由手袋取出锁匙开门之际，忽然从后贼人欲扯甩她的环保袋。

「环保袋入面载住手袋，佢猛咁扯我个环保袋，我哋互相拉扯，我又惊又嗌，扯到去后楼梯度门（好近），之后我倒下，个贼乘机扯走个袋落楼梯走。」她慢慢爬起身，又猛嗌，惊动邻居帮她致电报警。邻居初时以为她见到老婆出没而大嗌，没想到原来被抢劫。

王妇说看不到贼人面容，但邻居安装在门口的cctv拍到贼人的模样，王妇正正认出就是与她同䢂的青年。「唔知佢（贼人）系咪本地人，因为佢一路都冇出声。」

王妇与丈夫住上址40多年，丈夫七年前去世，她便独居上址，儿子在澳门任酒店经理，由于益丰大厦为旧楼，治安一向不好，亲戚朋友过去多次劝她卖楼换屋，但她见住了多年不舍得，惟今次发生劫案，令她改观过来。「之前都知道有邻居俾贼跟入屋打劫，损失两万多元，但冇报警，估唔到今次真系轮到自己！」