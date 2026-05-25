好市民奖｜热心船民凭高度警觉性 救起遭急流卷走潜水汉 「救人并非求回报」

一幕生死营救于去年5月上演，一名男子在蒲台岛潜水期间，定位绳索突然断裂，随即被急流卷走，在茫茫大海中漂流，体力不断耗减，命悬一线。正当他陷入失温与精神恍惚之际，热心市民陈铭然驾船经过，凭借高度警觉性，在渐暗天色下及时发现并救起该男子，成功阻止一场悲剧发生，因此荣获本届「好市民奖」。

记者 麦键泷

陈铭然并非职业船家，出于对水上活动的热爱，数年前考获一级游艇牌照，平日经常与朋友出海钓鱼。事发当日，陈先生驾驶小型游艇接载友人前往东南水域活动，回程时天色渐暗，当途经东龙岛与石澳交界的水域，发现海面上有一名男子奋力挥手求救。

陈忆述，当时风高浪急，抱着助浮衣的男子在海上苦苦挣扎，情况危急，随即展开营救，他与遇溺者进行简单沟通后，确定对方仍保持意识。为了避免船只对其造成伤害，他将船只驶至安全距离后关闭引擎，再引导男子游近船边，随后合力将其扶上船。

据了解，遇溺者原在蒲台岛附近进行潜水活动，惟身上的绳索突然断裂，被湍急的水流冲至东龙岛一带，估计已漂流一段时间，事主被救上船后，身体因长时间浸泡出现精神疲惫、体力不支等状况，陈先生随即让其补充水份，并提供毛毯保暖，同时将经纬度坐标通报警方。

当日负责搜救行动的警长石冬陵指出，警方接获报案时，陈先生能清楚讲出事发位置和座标资讯，以及当时伤者的情况，这些资讯令警方人员能准确掌握他们的位置，即时前往现场。水警接手后发现事主的情绪仍未平复，于是对其进行情绪辅导，成功缓解其惊恐情绪。

石冬陵强调，每当遇上救援行动，警方一向秉持「不能假设只有一名遇溺者」的原则，人员照顾男子的同时，亦于附近水域持续搜索，确保没有其他同行的遇溺者，尚幸证实只有一名堕海者且成功寻回。事主于水警人员的初步检查及照料下，状态逐步回稳。

石警长续指，由于事主漂流的区域属于主要航道，而且急速的水流有可能将他冲离香港水域，若非陈先生及时发现并协助拯救，后果将不堪设想，「陈铭然先生的警觉性，以及在危急关头的冷静，让他成为事主的救命恩人，希望市民遇上突发事件时，在可行情况下尽量伸出援手。」

荣获「好市民奖」的陈铭然表示，被认同固然高与，但救人并非为求回报，即使事主曾感激地表示给予报酬，他亦马上婉拒，仅希望藉事件鼓励更多人留意身边的人和事，「在他人有需要时伸出援手，传递互助精神。」他特别提醒热爱水上活动的市民，即使经验丰富，面对突如其来的恶劣天气或船只机件故障，亦随时可能陷入险境，故此进行海上活动期间须时刻注重安全。

水警其中一项主要工作是拯救生命，加入水警超过20年的警长石冬陵曾两度获颁「救生星章」，曾参与的海上拯救行动不计其数，坦言海上救援工作充满挑战，但无论面对何种险境，警方人员必定全力以赴，而在拯救行动中，往往有见义勇为的市民伸出援手，对此表示感恩。

石冬陵回忆其中一次获颁救生星章的经历，指10多年前某日，一名市民因生活失意，在西贡一海滩借酒消愁，继而堕海遇溺，正当命悬一线之际，一名热心船家驾船经过，随即伸手紧紧抓住遇溺者并报警。当时在附近水域巡逻的他迅速驱艇赶到，并将堕海者救起。他坦言，正因有热心船家及时将堕海者抓紧，才能救回宝贵性命，这宗案件亦令他对海上安全及见义勇为的精神有更深刻体会，「深信市民不会因怕麻烦而对垂危生命袖手旁观。」

受访的水警人员指出，水警会定期进行各类专业训练，提升人员的执勤效能及应变能力，除了日常操练，水警亦会定期参与演习，确保人员在各类水上任务或突发事故中，都能迅速、高效、安全地执行任务和搜救行动。

随着水上活动日益普及，石冬陵提醒市民，进行水上活动时切勿忽视任何风险，他呼吁市民在进行水上活动时，必须时刻注意自身及同行者安全。市民在进行水上活动前，应先了解天气、海面及潮汐情况，切勿在恶劣天气、海况不稳或能见度欠佳时冒险下水，亦应预先通知家人或朋友活动地点及预计回程时间，以便在有需要时及早提供协助。