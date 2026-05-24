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彩虹巴士迷冲突│争影Ivy So广告巴士受阻 少年怒踢栏杆垃圾桶泄忿

突发
更新时间：12:37 2026-05-24 HKT
发布时间：12:37 2026-05-24 HKT

争影Ivy So车身广告巴士冲突事件前传片段曝光，昨（23日）午3时46分，一群巴士迷在彩虹邨锦云楼对开追影Ivy So广告的双层巴士96R线期间，疑有人遮挡镜头爆发冲突，其中一名巴士迷怒不可遏，爆粗之余更怒踢栏杆及垃圾桶，引起途人侧目。

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片段全长35秒，片段中一辆前往钻石山站96R线双层巴士停在灯口，身穿橙色短衫的少年手持手机，走出马路大叫：「X你老母，收皮啦」、「摆乜嘢街，你影㗎」，其间传来同行巴士迷劝慰声音：「冷静啲，小事嚟」，橙衫男怒气未消，不断踢栏杆及垃圾桶，同行警告：「唔好踢，警察嚟啦」，引起一名老伯驻足围观。

事件引起网民热议：「家长要关注吓少年心理健康，可能必要寻求心理辅导」、「呢个脚法…….佢只脚痛过个垃圾桶」、「这样的态度、分分钟会发生意外」。

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事发于昨午3时46分，一群巴士迷追影车身贴有Ivy So广告的双层巴士，拍摄时疑有人挡住镜头发生冲突，一名15岁少年报警声称遭3男围殴，巴士驶至彩虹巴士站停下，警员到场调查，向有关人士问话，案件由袭击案改列作纠纷案，暂未有人被捕。

涉事九巴Enviro500 MMC 12m ( 编号 ATENU1466 ) ，近日因车身广告正贴有苏雅琳Ivy So单曲《给你一只大口仔》，引起巴士迷疯狂追影，该巴士于本月17日曾引起惊险交通意外，一名16岁少年在长沙湾道近怡靖苑对开追影Ivy So广告九巴时，忘命奔出马路，一辆蓝色私家车收掣不及将少年撞倒，司机大惊报警，少年手臂受伤，由救护车送院治理。

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