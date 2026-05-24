鲤景湾清洁公司主管遭双煞刀棍袭击 现场遗染血帽假发

西湾河发生疑涉及感情恩怨的伤人案。昨日（23日）晚上11时08分，一名41岁姓刘男子途经港岛东体育馆附近的休憩处时，突然遭到两名分别持长刀及木棍的男子伏击。凶徒狂殴男事主后随即逃离现场，当时与男事主同行的女职员惊慌报案。

警员接报后赶往现场，并在附近休憩处发现刘男，他当时头部淌血，手亦受伤。现场留下斑斑血迹，幸事主仍然清醒，由救护车送东区医院治理。

警方随即围封现场调查。人员在案发现场检获属于事主的一顶染血Cap帽、一对黑色鞋，同时发现一个怀疑属于凶徒遗下的假发。另外，警员扩大搜查范围，在附近的太康街路旁花槽内，再发现怀疑是凶徒逃跑时遗下的一件衣服及一顶帽子。

跨越20岁忘年恋触礁

据悉，男事主为一名持有香港身份证的越南籍男子，他在鲤景湾一间清洁公司任职期间，结识了一名比他年长近20岁、已离异并育有子女的女经理，双方结婚至今近8年。然而，这段跨越年龄的婚姻近期惊现触礁。今年3月女方突然带同友人向男事主提出离婚，男友人不答允，期间有人在争执中曾愤然放言「揾人队冧佢」，不排除昨晚的伏击与此有关。

经初步调查后，警方将案件列作「伤人」处理，目前正全力追缉两名涉案凶徒，消息指二人行凶时操越南话。东区警区刑事调查队已接手跟进，深入调查行凶动机。