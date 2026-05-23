珍惜生命｜香港仔财困男割颈自杀 半清醒送院治理

香港仔发生企图自杀事件。警方于今日（23日）凌晨约1时21分接获报案，指一名45岁姓韦男子，于香港仔华富(二)邨华翠楼一条后楼梯怀疑企图割手及颈自杀。人员接报到场时，事主半清醒，由救护车送往玛丽医院治理。

警方经初步调查后，于现场并无检获遗书，事件起因有待进一步了解。据了解，事主疑因金钱问题困扰。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service