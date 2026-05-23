有片｜黄竹坑逆线铲路险撞途人 司机无视警车继续行驶 网民拍片连呼「哗」

黄竹坑发生危险驾驶事件，一辆私家车在香叶道一带疑逆线行车，其间铲上行人过路处转回正线，险撞正在过路途人，期间更无视附近警车继续行驶，事件被途人拍下并上载至社交平台。

据网上流传影片显示，一辆银灰色私家车于香叶道近黄竹坑站对开逆线行驶，期间与一辆正常行驶的专线小巴迎面接近，私家车其后一度倒车数米，再左转铲上行人过路处调整方向。

画面所见，当时一名男途人正横过马路，为闪避该车一度停在路中间，情况险象环生。现场亦可见一辆闪着红蓝灯的警车停在路边。惟涉事私家车其后驶回正确行车线后，未有停下，仍慢速前行离开。影片至此结束。目击者期间不断高呼「哗！哗！哗！过路处㖞！」并拍下过程及读出车牌，上载至社交平台，批评涉事司机行为离谱。

有拍摄影片的网民其后在帖文中表示，当时见到涉事车辆在路口位置多次尝试转入，但错判路线，其后在小巴鸣笛及其他车辆受阻下仍继续行驶，最终以较危险方式调头及驶回正线，期间行人及其他车辆一度需要闪避。

事件引起网民热烈讨论，有留言指「明显系想入黄竹坑站，早左一个位置喺小巴巴士线出口位右转」，质疑司机错判路线导致危险驾驶。

亦有网民批评涉事行为极度危险，形容「呢啲马路超级炸弹」，更有人直言「根本好多人唔适合揸车，以为有牌有车有路就可以点行都得」。