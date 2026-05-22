将军澳警区出动无人机反罪恶 拘两男包括通缉犯 4人涉单车违例被票控

将军澳警区联同东九龙机动部队人员周五（22日）在将军澳南海滨长廊、唐俊街及唐明街一带展开反罪恶行动，利用小型无人机配合地面部队人员，展开反罪恶行动。

行动中，人员拘捕两名分别41岁及36岁本地男子。其中一人涉嫌「驾驶未有登记车辆」、「驾驶时没有有效驾驶执照」、「没有第三者保险而使用车辆」及「驾驶电单车时没有戴上认可防护头盔」，而另一人则为被通缉人士。

人员亦在区内主要单车径进行打击单车违例的执法行动，并向四名违反单车规例的人士作出票控。

警方指，无人机巡逻不仅能在短时间内覆盖广阔区域，更能有效监控复杂环境中的可疑活动，大幅提升行动的隐蔽性与灵活性。将军澳警区将继续推动科技应用，配合传统巡逻模式，全面加强打击罪案，确保社区安全。