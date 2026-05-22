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文苑楼夺命火警｜宠物店主带灭火筒上楼救人 自责无力助丽姐救老伴：瞓唔到觉

突发
更新时间：22:56 2026-05-22 HKT
发布时间：22:56 2026-05-22 HKT

佐敦渡船街文苑楼周四（21日）晚上发生1死4伤火警，一名行动不便的69岁姓朱男子葬身火海，消息指起火原因疑单位床头电掣漏电起火肇祸。在八文楼地下经营宠物店的叶小姐向记者忆述，火警发生时，她拿著灭火筒及逃生面罩上楼救人，惟现时已浓烟密布，伸手不见五指，其间遇到一名患肾病的朋友及带住婴儿的老妇，于是立即与朋友协助他们逃生。

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叶小姐表示得悉火警发生后，她立即拿著灭火筒及逃生面罩上楼救人，惟当时浓烟密布，其间遇到一名患肾病的朋友及带住婴儿的老妇，只能立即与朋友带他们撤离。

她忆述丽姐当时比她早上楼，希望拯救老伴性命，惟现场漆黑一片，伸手不见五指，她只能听到丽姐不停呼救，「太过劲喇啲烟，唔系火系啲烟，你系抖唔到气，同埋只眼已经系擘唔开…佢（丽姐）话佢老公跌咗喺地下，摸到佢个身系热嘅」。

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大约5分钟后，丽姐被带到安全位置，当时她情绪非常激动，不断咆哮指老伴仍未落楼，「我知佢个情绪好唔稳定，大家咁多年街坊，都第一时间去安慰咗佢先」，可惜最终传来噩耗。对于未能协助丽姐拯救老伴，叶小姐直言「瞓唔到觉」，又指当初如有带湿毛巾及电筒上楼，不排除可以救到人。
 

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