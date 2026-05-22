文苑楼夺命火警｜老伴葬身火海爱猫走失 丽姐悲痛欲绝 热心街坊出PO助寻猫

佐敦渡船街文苑楼周四（21日）晚上发生1死4伤火警，一名行动不便、需坐轮椅代步的69岁姓朱男住户当场死亡。据街坊表示，死者有一个同居30载的老伴，人称「丽姐」，昨日她得悉朱翁葬生火海后情绪激动，在街头痛哭，同时亦发现其饲养的1岁猫咪「肥妹」走失。附近糖水舖的负责人今日（22日）在社交平台发文，呼吁街坊可以「帮帮眼」，让丽姐可以人猫团圆，有所依靠。

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陪伴朱妻多时的猫猫走失，现时唯一的心愿是希望找回猫猫。threads@desert_hero_hk图片

陪伴朱妻多时的猫猫走失，现时唯一的心愿是希望找回猫猫。threads@desert_hero_hk图片

认识丽姐超过逾20年的街坊「糖水雄」向《星岛头条》表示，丽姐平日走路时「趷下趷下」，但为照顾不良于行的老伴，愿意担起家中经济支柱的重担，甚至每天执纸皮十多个小时，「佢系一个好勤力嘅人，夜晚2点见到佢，朝早7点又见到佢，好似唔洗瞓咁，都理解嘅，佢有先生要照顾，同埋执纸皮收入有几多呀，可能得一百几十，打风落雨又无喇…佢真系无时无刻咁执」。「糖水雄」又指丽姐曾向他表示自己的困境，遂为减轻丽姐的苦况，决定与部份相熟商户都会以纸皮留给她。

「糖水雄」的儿子AA亦向记者形容丽姐是「女中豪杰」，「佢都年纪大，好似anytime都见到佢执纸皮，有时我都问佢『你咁样挨得唔得㗎？』。今日下午4时左右，他收到一名声称是丽姐女儿的求助，指丽姐所饲养的一岁大猫咪「肥妹」在火警期间怀疑受惊走失，希望佐敦的街坊可以帮忙寻猫，让刚失去老伴的丽姐可以人猫团圆。

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