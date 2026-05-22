文苑楼夺命火警｜事发前开冷气曾「跳大掣」闻胶味 邻居：估唔到火烛

佐敦渡船街文苑楼周四（21日）晚上发生1死4伤火警，一名行动不便的六旬姓朱老翁遭监生烧死。邻居陈先生向记者表示，死者与太太居于上址多年，平日相依为命，死者因不良于行甚少外出，而其太太则经常外出执纸皮。陈先生指昨日外出回家便闻到一阵胶味，初时未有为意，惟他开冷气时突然「跳大掣」，「我知系有嘢，但我估唔到系火烛」。

陈先生指，事发前他回到住所开冷气，惟一开冷气机便「跳掣」，「系得部冷气咁，都未试过咁，同埋我闻到阵胶味，我又唔知乜事，我𠮶时11点几，其实我都惊㗎，平时好少夜晚有阵胶味」。

相关新闻 : 文苑楼夺命火警｜起火㓥房内部情况曝光 睡床烧净支架满目疮痍

起火㓥房情况：

他再忆述朱太为人勤力，经常落街执纸皮，凌晨4至5时便会外出，有时会执纸皮大约15至16小时。他指朱翁有长期病患，起火一刻应该仅余他在家中，而朱太应该外出，「㖊日先听到佢（朱翁）老婆讲，话佢（朱翁）只脚痛到……好辛苦，佢话宁愿死咗去」。

形容朱太为人节俭 照顾丈夫起居饮食

他表示，据他了解二人未有结婚，仅同居多年并以夫妇相称，没有子女，朱翁因行动不便，需要朱太照顾其起居饮食。他形容述朱太为人勤力及节俭，经常落街执纸皮，凌晨4至5时便会外出，有时会执纸皮大约15至16小时。他指朱翁有长期病患，起火一刻应该仅余他在家中，而朱太应该外出，「㖊日先听到佢（朱翁）老婆讲，话佢（朱翁）只脚痛到……好辛苦，佢话宁愿死咗去」。对于朱翁不幸葬身火海，陈先生感到难过，「有少少唔舒服，始终隔离邻舍」。

相关新闻 : 文苑楼夺命火警｜6旬轮椅翁疑走避不及葬身火海 妻拾纸皮维生 闻噩耗哭成泪人