太古城六旬汉男扮女装去银行 持太太身份证图取近百万现金 职员揭发报警拉人
更新时间：20:36 2026-05-22 HKT
发布时间：20:36 2026-05-22 HKT
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一名六旬男子疑男扮女装，持妻子的身份证到太古城一银行提取近百万元现金，幸职员机警发现，最后报警求助。警方以涉嫌企图以欺骗手段取得财产拘捕该名61岁姓陈男子，正调查其犯案动机。
事件发生于今日（22日）中午12时许，警方接获太古城道一银行职员报案，指有人在银行内形迹可疑。警员接报到场调查，相信该人使用他人身份证明文件冒认他人，试图从对方的户口提取约98万元现金。该名61岁姓陈男子涉嫌企图以欺骗手段取得财产被捕，现正被扣留调查，案件交由东区警区刑事调查队第一队跟进。
消息指，被捕男子已婚，当时他男扮女装并持太太的身份证到银行，企图从太太的户口内提取现金。
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