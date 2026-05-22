文苑楼夺命火警｜起火㓥房内部情况曝光 睡床烧净支架满目疮痍

佐敦渡船街文苑楼周四（21日）晚上发生1死4伤火警，一名行动不便、需坐轮椅代步的69岁姓朱男住户当场死亡，遗下同居30载的老伴。《星岛头条》下午进入起火单位视察，发现单位面绩约800呎，被㓥成9间㓥房，每间房不足100呎，而朱氏夫妇的居所已被烧得面目全非，满目疮痍。

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现埸所见，朱氏夫妇的㓥房在单位最尽头，屋内几乎被烧毁，满布灰烬，天花剥落，墙身全部熏黑，而全屋家具无一幸免，烧至焦黑，玻璃窗亦被烧爆，原本睡床的位置，如今只剩下支架。在走廊位置，记者亦发现一个步行辅助器，相信属于朱翁所有。至于其他㓥房亦严重熏黑，地面亦见积水或污渍，非常凌乱。

爱猫在火警中走失

据了解，朱妻平日则拾纸皮和发泡胶箱维生，并在楼下附近摆放杂物，今日亦只见大量杂物放在文威街路边。消息指，死者生前是社会福利署跟进个案。社署表示，当区综合家庭服务中心社工已联络有关家属，并会按他们的福利需要提供适切协助。

附近一间糖水舖的东主今日（22日）在社交平台发文，指朱妻为人友善，平日都会帮附近街坊倒垃圾，惟火警发生后，陪伴她多时的猫猫走失，现时她唯一的心愿是希望找回猫猫，可以人猫团圆，冀各位街坊可以「帮帮眼」。

陪伴朱妻多时的猫猫走失，现时唯一的心愿是希望找回猫猫。threads@desert_hero_hk图片

陪伴朱妻多时的猫猫走失，现时唯一的心愿是希望找回猫猫。threads@desert_hero_hk图片

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