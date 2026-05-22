猜猜我是谁│警拘4男女涉至少20宗骗案涉款$200万 包括17岁DSE等放榜男考生

警方留意到「猜猜我是谁」电话骗案数字仍然高企。今年首3个月，全港共接获848宗「猜猜我是谁」电话骗案，较去年同期上升8成多。新界南总区昨(21日)采取执法行动，拘捕3男1女，包括一名17岁正等候放榜的应届中学文凭试男考生，以及一名年仅16岁的辍学少女。4人涉及至少20宗电话骗案，损失总金额超过港币200万元。调查发现年轻人被诈骗集团招揽，收取数百元酬劳做「跑腿」，到不同地方向受害人收取骗款。警方警告，暑假将至，预料集团招揽「跑腿」更为积极，年轻人勿以为参与犯案的角色轻微，「只系收下钱同转移下犯罪得益系好小事」，但其实已是一名共犯，随时要面临严重指控。

新界南总区刑事部警司李木易指，虽然整体骗案数字趋向平稳，但当中「猜猜我是谁」电话骗案数字却仍然高企。2026年首3个月，警方于全港一共接获848宗「猜猜我是谁」电话骗案，较去年同期451宗，上升88%。损失金额录得约1亿1800万港元，较去年同期约7200万港元，上升4500多万港元。

单以新界南总区计算，今年首3个月接获145宗「猜猜我是谁」电话骗案，较去年同期56宗上升159%。损失金额录得约800多万港元，较去年同期的290多万港元损失，急升500多万港元。这些骗案的受害人均为长者，情况令人担忧。

为打击「猜猜我是谁」电话骗案，新界南总区刑事部、荃湾警区及葵青警区，于昨（21日）采取执法行动，共拘捕三男一女，年龄介乎16岁至37岁，涉「以欺骗手段取得财产罪」罪名。四人现正被扣留，以作进一步调查。

四名被捕人共牵涉最少20宗「猜猜我是谁」电话骗案，案件分布全港各区，每宗案件骗款由港币2万至35万不等，损失总金额超过港币200万元。所有受害人均为退休长者，年龄介乎65至91岁。

今次行动中，新界南总区刑事部拘捕两名分别35及37岁的本地男子，二人属同一个犯罪集团并共同犯案。他们涉及9宗「猜猜我是谁」电话骗案，案件发生于今年2月至5月，涉案金额总计超过港币100万元，其中单一受害人损失最高达港币35万元。

骗徒的手法与以往相若，透过随机致电受害人，假冒其子女或亲友，并讹称因涉及刑事案件而被警方扣留，急需交付「保释金」。骗徒同时要求受害人不得向他人透露或报警。受害人往往因紧张及担心家人安危而答应要求，准备交付所谓的「保释金」。

其后，骗徒会假扮成受害人子女或亲友的朋友，联络受害人并约定在指定地点或上门收取「保释金」。直至受害人成功联络家人后，才发现自己被骗。

经深入调查后，警方成功锁定两名骗徒身份，并于昨日（21日），在二人再次犯案、正准备向一名受害人收取金钱时，警方以「以欺骗手段取得财产罪」将其拘捕。两名被捕人士年龄分别为35岁及37岁，报称为清洁工人及无业，目前正被警方扣留调查。

调查显示，两名被捕人因贪图揾快钱，听从网上陌生人指示收取受害人现金。每次犯案获约港币500元报酬。其后他们将赃款直接交予犯罪集团上线，或依照犯罪集团指示购买加密货币，以逃避警方追查。

而葵青警区重案组督察伍颖欣简述案情时表示，该区侦破四宗「猜猜我是谁」电话骗案，涉及四名受害人，年龄介乎65岁至77岁的本地男子，损失金额共港币22万元现金。

昨日（ 21 日）一名65岁本地男子收到一个 陌生电话号码来电，对方自称是其儿子，指有急事要求事主准备港币5万元现金，并相约到秀茂坪顺利邨进行交收。事主收线后，立即打给儿子澄清，确认事件为电话骗案后就向警方作出举报。

葵青警区重案组第一队、葵青警区情报组及葵涌分区特遣队随即展开一个情报主导的联合行动，最后成功于同日下午，在秀茂坪顺利邨截获一名企图向案中事主收取现金骗款的17岁本地青年男子。

警方随即以「以欺骗手段取得财产」罪拘捕该名青年，初步调查显示被捕青年为一名正等候放榜的应届中学文凭试考生，他早前经内地娱乐场所认识的人士介绍，被诈骗集团操控到不同地方向受害人收取骗款，从中赚取港币几百元既报酬。

警方进一步调查更发现 被捕青年涉嫌与另外三宗，发生在今年五月于观塘及秀茂坪区发生的同类型电话骗案有关，案件涉及另外三名69岁至77岁受害人，损失金额合共港币22万元现金。警方正翻查被捕人会否牵涉更多案件，不排除稍后有更多人被捕。

荃湾警区重案组高级督察张文迪续称，该警区重案组成功侦破7宗猜猜我是谁电话骗案，以及拘捕一名16岁本地少女。该7宗案件发生于今年4月期间，地点包括荃湾、沙田及秀茂坪，受害人均为退休人士，年龄介乎 66至89岁，损失金额总共港币80万元。

案中骗徒犯案手法一如既往，他们假扮成受害人的儿孙，并讹称因涉及刑事案件被警方扣留，急需受害人提交现金的「保释金」，受害人往往因为心急，担心家人安全而答应要求准备所谓「保释金」。其后另一名骗徒再联络受害人，讹称为他们儿孙的朋友或者律师，并相约受害人交收现金。当付钱后，受害人成功联络其儿孙才知受骗，于是报案。

警方接报后展开调查，透过「锐眼计划」翻查大量闭路电视片段，并配合情报分析，成功锁定涉案人士身份。警方昨日拘捕一名16岁本地少女。被捕女子报称无业，现正被警方扣留调查。

李木易总结称，这些骗案针对的受害人都是长者，将他们辛辛苦苦大半生赚取的积蓄骗走，毫无人性。更加可耻的是骗徒为了逃避刑责，竟然利用青少年为「跑腿」，向受害人收钱。一旦东窗事发，那些青少年「跑腿」便成为「弃子」、「替死鬼」，而骗徒却早已经逃之夭夭。

在今次案件的被捕人当中，有两人年仅16及17岁。青少年往往容易因误交损友，或因贪图快速获利，而遭不法集团利用从事非法活动。随着暑假临近，警方提醒，犯罪集团可能会趁青少年假期期间，更加积极招揽他们参与违法行为。

警方强调，无论出于任何原因，任何程度的参与，犯法就是犯法，必须要承担法律责任。青少年要远离非法活动，千万不要因贪图揾快钱，而沦为犯罪集团的工具。