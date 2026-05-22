文苑楼夺命火警｜邻居坦言吓到「手腾脚震」惊到脚软唔识行

佐敦文苑楼周四晚上发生夺命火警，酿一死四伤惨剧。据报起火时浓烟密布，约300名居民须疏散安全位置。起火单位邻舍亦自言火警期间亦吓得「手腾脚震」。住在同层的苏女士表示，昨晚刚开始洗澡，家人便大叫「火烛」，她被吓到手软脚软，「我脚软到唔识行，打开门走廊已浓烟密布，个仔即刻用湿毛巾塞住门罅，冇落到去，匿埋喺房。」她的外佣表示当时听不到警钟，但听到叫救命声及好大烟。

苏女士指大厦维修年多，大埔宏福苑夺命火惨剧令他们存有阴影。「我都惊到死，惊到脚软，我都唔识行。」其外佣指平日不时见到起火单位的女户主到街上执纸皮，反而很少见男死者出入。

立法会议员（九龙西）郑泳舜巡视肇事单位后表示，㓥房存在一定风险，加上大厦正进行大维修，担心棚网情况及消防安全。他上楼视察时发现单位通道都较窄，但幸后楼梯尚算畅通。他指简朴房登记完成前，业主都有责任保障物业租客的安全，建设业主审视消防设备如灭火设施是否足够。