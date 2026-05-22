警大屿山打击电动可移动工具 拘4男女涉4宗罪

大屿山警区交通队及军装巡逻小队昨日（21日）在区内举行反电动可移动工具行动，打击非法使用电动可移动工具及相关违法问题。行动中，人员于东涌及愉景湾共拘捕一名本地女子、一名本地男子、一名非华裔男子及一名外籍男子，年龄介乎20至69岁，涉嫌「驾驶时没有有效驾驶执照」、「驾驶未有登记及未持牌车辆」、「没有第三者保险而使用车辆」及「驾驶电单车时没有戴上认可防护头盔」，并扣查四辆涉案电动可移动工具。所有被捕人已获准保释候查，须于七月上旬向警方报到。

被捕人士带署调查。



警方重申，非法驾驶电动可移动工具有机会造成致命交通意外。任何人在道路、行人路及单车径上使用未经登记及领牌的电动可移动工具，均属违法，一经定罪，除罚款外，更有机会被取消驾驶资格。



警方亦提醒市民，电动可移动工具不宜与一般汽车共同使用路面，亦不适合在单车径及行人路上使用，市民必须遵守相关法例。警方亦会继续在区内严厉执法，以保障其他道路使用者的安全，并呼吁所有道路使用者应遵守交通规例，时刻都要做到「专注、忍让、守法」。



警方会继续针对各种交通违例事项，定期采取适当的执法行动，以确保道路使用者安全。警方同时呼吁司机要专注驾驶，多加留意路面交通情况并时刻保持警觉及注意车辆定期保养。