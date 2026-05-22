Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警大屿山打击电动可移动工具 拘4男女涉4宗罪

突发
更新时间：08:26 2026-05-22 HKT
发布时间：08:26 2026-05-22 HKT

大屿山警区交通队及军装巡逻小队昨日（21日）在区内举行反电动可移动工具行动，打击非法使用电动可移动工具及相关违法问题。行动中，人员于东涌及愉景湾共拘捕一名本地女子、一名本地男子、一名非华裔男子及一名外籍男子，年龄介乎20至69岁，涉嫌「驾驶时没有有效驾驶执照」、「驾驶未有登记及未持牌车辆」、「没有第三者保险而使用车辆」及「驾驶电单车时没有戴上认可防护头盔」，并扣查四辆涉案电动可移动工具。所有被捕人已获准保释候查，须于七月上旬向警方报到。

被捕人士带署调查。
被捕人士带署调查。


警方重申，非法驾驶电动可移动工具有机会造成致命交通意外。任何人在道路、行人路及单车径上使用未经登记及领牌的电动可移动工具，均属违法，一经定罪，除罚款外，更有机会被取消驾驶资格。

警方亦提醒市民，电动可移动工具不宜与一般汽车共同使用路面，亦不适合在单车径及行人路上使用，市民必须遵守相关法例。警方亦会继续在区内严厉执法，以保障其他道路使用者的安全，并呼吁所有道路使用者应遵守交通规例，时刻都要做到「专注、忍让、守法」。

警方会继续针对各种交通违例事项，定期采取适当的执法行动，以确保道路使用者安全。警方同时呼吁司机要专注驾驶，多加留意路面交通情况并时刻保持警觉及注意车辆定期保养。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
吕慧仪为《爱回家》将停播铺好后路？拟移居一处港星集中地 女学霸营运教育中心有声有色
吕慧仪为《爱回家》将停播铺好后路？拟移居一处港星集中地 女学霸营运教育中心有声有色
影视圈
12小时前
方力申与叶萱为女儿搞豪华百日宴  雍容华贵外母首曝光  马主细佬极有型
方力申与叶萱为女儿搞豪华百日宴  雍容华贵外母首曝光  马主细佬极有型
影视圈
14小时前
殡葬业笋工？华人永远坟场$35,000请主管 朝9晚5年休18日 中五毕业符合1条件即可申请
殡葬业笋工？华人永远坟场$35,000请主管 朝9晚5年休18日 中五毕业符合1条件即可申请
生活百科
15小时前
信和置业于标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2026》中，获评为「中国企业标普全球可持续发展评估评分最佳1%」，成为房地产管理与开发行业内唯一获得最高表彰级别的企业。
企业接轨国际可持续发展标准 信和置业稳步实践绿色营运 将低碳理念融入社区
企业资讯
16小时前
《闪电传真机》初代主持Re-U两大稀客抢镜 梁咏琳56岁零走样 湘漪爱女气质出众
《闪电传真机》初代主持Re-U两大稀客抢镜 梁咏琳56岁零走样 湘漪爱女气质出众
影视圈
13小时前
第54期六合彩今晚（5月21日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达800万元。资料图片
六合彩｜头奖800万搅珠结果出炉 齐来对冧巴！
社会
11小时前
多相｜佐敦文苑楼单位起火酿1死4伤 300住客疏散 大厦外墙搭有棚架
突发
9小时前
星岛申诉王 | 误将店员推介寿司当「免费试食」 内地游客拒埋单：凭甚么收费？
申诉热话
14小时前
下星期有台风形成？ 移动路径有分歧 一AI 模型料逼近本港？
下星期有台风形成？ 移动路径有分歧 一AI 模型料逼近本港？
社会
20小时前
有片｜私家车逆线冲斑马线 女佣两幼童险被撞 46岁司机涉危驾被捕
00:11
有片｜私家车逆线冲斑马线 女佣两幼童险被撞 46岁司机涉危驾被捕
突发
14小时前