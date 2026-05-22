文苑楼夺命火警｜起火单位内有杂物「一㓥九」分间 火警钟有效操作 消防指初步无可疑

佐敦文苑楼周四（21日）晚上发生火警，造成1死4伤。消防、救护及警方交代事件时表示，起火单位位于13楼一个分间单位，事件中约300名居民自行或在协助下疏散，起火原因仍在调查。

死者于最入单位被发现

消防处助理消防区长曹广慈表示，消防处于昨晚10时49分接报，指佐敦文苑街2至24号文苑楼后座13楼一个单位发生火警，消防人员接报后3分钟内到场。消防共调派20辆消防车及10辆救护车，出动106名消防及救护人员，动用1条喉及2队烟雾队进行灌救及搜救，火警于晚上11时53分大致被救熄。

消防指，涉事单位面积约6米乘8米，为分间单位，内部分间成9个单位，起火位置为最入面一个单位。消防人员在灭火期间，在涉事分间单位内发现一名死者。事件中共有300人自行或由消防协助疏散至安全位置。另外，消防亦救出2男2女共4名伤者，全部由救护车送院治理。

事件中共有300人自行或由消防协助疏散至安全位置。蔡楚辉摄

消防共调派20辆消防车及10辆救护车，出动106名消防及救护人员，动用1条喉及2队烟雾队进行灌救及搜救。蔡楚辉摄

涉事的大厦外围已经搭建了棚网，消防人员在火警的初期已经迅速架起钢梯，在大厦的外围利用水塔防止火势蔓延。蔡楚辉摄

事件中约300名居民自行或在协助下疏散，起火原因仍在调查。蔡楚辉摄

涉事的大厦外围已经搭建了棚网，消防人员在火警的初期已经迅速架起钢梯，在大厦的外围利用水塔防止火势蔓延。消防处亦都在火警之后派出快速应变小队，主动去到现场检视大厦的消防装置，经检视后，确认大厦的消防装置处于有效的操作状态，而大厦亦持有有效的年检证书。有关火警的起火原因。消防指，分间单位入面有相当数量嘅杂物。

两男两女受伤送院 1人明显死亡

消防处高级救护主任崔铭然表示，事故中共调派7辆救护车、一辆大型救护车、一辆流动伤者治疗车及一辆辅助医疗装备车。4名伤者中，一名男子情况严重，其余一男两女轻伤，主要为吸入浓烟及呼吸困难，救护人员在场为伤者提供高浓度氧气治疗。当中一名男子被判定为明显死亡。四名伤者其后分别由4架次救护车送往广华医院治理。

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2名民居需入住庇护中心

警务处署理油麻地警区指挥官黄媛姿表示，警方昨晚10时49分接获多宗报案，指文苑街与文汇街一带有单位起火及冒出大量浓烟。警方随即到场并实施交通管制，范围包括文源街、文城街、文英街及文昌街一带，至周五凌晨2时36分解封。

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事件中，警方共派出73名警务人员，包括西九龙冲锋队、机动部队、油尖警区刑事部及油麻地分区人员。事件中约300名居民疏散，民政事务处联同关爱队协助，并开放梁显利社区中心作临时庇护中心，目前有2名居民入住。案件将交由油尖警区刑事部继续调查。