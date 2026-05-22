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跨部门油尖打击黑工及扫黄 拘捕24人 最细16岁

突发
更新时间：01:53 2026-05-22 HKT
发布时间：01:53 2026-05-22 HKT

油尖警区联同入境事务处人员昨日（21日）在区内展开代号「冠军」（CHAMPION）的打击非法劳工及扫黄行动。

行动中，人员突击搜查区内多个地点，共拘捕21名内地女子、一名内地男子、一名非华裔女子及一名非华裔男子，年龄介乎16岁至61岁，分别涉嫌「逾期居留」、「违反逗留条件」及「串谋诈骗」。

所有被捕人现正被扣留调查，部分被捕人稍后将交由相关部门跟进。

跨部门油尖打击黑工及扫黄 拘捕24人 最细16岁。警方图片
跨部门油尖打击黑工及扫黄 拘捕24人 最细16岁。警方图片

警方表示，根据香港法例115章《入境条例》第38AA条，非法入境者、受遣送离境令或递解离境令规限的人、逾期逗留或被拒绝入境人士不得接受有薪或无薪的雇佣工作，开办或参与任何业务，一经定罪，最高可被判罚款五万元及监禁三年。雇主若雇用不可合法受雇的人，而该人是非法入境者、受遣送离境令或递解离境令规限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罚为罚款五十万元及监禁十年。而任何人违反对他有效的逗留条件，一经定罪，最高可被判罚款五万元及监禁两年。

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