文苑楼夺命火警｜大厦搭棚维修近两年 起火单位疑为㓥房 男住客逐户拍门叫人逃生

佐敦渡船街文苑楼周四（21日）晚上发生火警，造成1死4伤。涉事大厦正进行大维修，外墙搭有棚架及棚网，事发时多名住客慌忙沿楼梯逃生，期间有人逐家逐户拍门提醒街坊离开。有街坊指，起火的为13楼一个单位，疑为一个「一㓥九」的㓥房

居于11楼的强哥表示，事发时首先闻到㶶味，但未有听到火警钟声响起，于是立即逐层拍打其他住户大门通知逃生，其家人则手持毛巾先行沿楼梯逃至地下。他称，当时有住户正喂婴儿吃糊仔，情况混乱。他透露，自己没有尝试使用消防喉，因消防喉位于升降机口附近，而他则一路沿楼梯逃生。他形容当时楼梯烟雾不算太浓，但直到逃到楼下后，仍然听不到警钟声。

有其他住客称听到警钟响起，强哥指「系咪第一时间要有警钟呢，而唔系过咗3至4分钟先有呢？」强哥指，大厦维修工程已进行约一年半至两年，其间棚网曾于宏福苑火警后拆除，其后约3个月前重新安装。

另外，居于16楼的李先生表示，事发时并非第一时间得悉火警，当时正准备休息，其孙女突然闻到㶶味并通知家人。他其后查看情况时，听到警钟响起，打开单位大门后发现走廊已有烟雾，于是立即通知家人沿楼梯逃生。

李先生指出，起火单位位于13楼，大厦设有两条后楼梯，而他选择逃生的一边烟雾不算太大，因此整体逃生过程尚算顺利，现场情况亦不算混乱。他认为火警时沿楼梯离开会较为安全。

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他又提到，大厦维修工程于去年2月展开，其间于11月至12月一度停工，至今年3至4月重新搭建棚架及安装新网，目前工程已完成约七至八成，接近完工。