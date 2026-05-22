警方联同消防处将军澳工业区捣非法油站 检逾1500公升汽油 35岁男被检控

警方表示，鉴于非法流动加油活动有上升趋势，将军澳警区反三合会行动组周四（21日）晚上联同消防处打击非法燃油转注特遣队人员，于将军澳区一带进行针对性打击非法加油活动的行动，并于将军澳工业区骏日街捣破一个怀疑非法加油站，共检获约1541公升汽油，市值约53,380元。

行动中，警方以及消防处人员于上址发现大批入油工具，并截查一名35岁本地男子，怀疑与案件有关。他涉嫌违反《消防（消除火警危险）规例》、《危险品条例》及《危险品（管制）规例》，将会被检控。

同时，消防处已将涉案的汽油检走，并会向法庭申请充公。经初步调查，相信该涉案车辆已营运约一星期，并用即时通讯应用程式接订单。

行动中共检获约1541公升汽油，市值约53,380元。警方图片

根据《消防（消除火警危险）规例》第19条，任何人为提供受管制物质以供转注入汽车油缸的业务的目的，而在任何处所之内或之上管有或控制受管制物质，即属犯罪。违者一经定罪，最高可被判罚款十万元及监禁六个月，如属其后每次定罪，可被判罚款二十万元及监禁一年

警方重申会致力打击三合会收入来源及一切有组织罪行，并将会继续联同其他政府部门，全方位打击这类有组织非法活动。

警方并呼吁市民切勿光顾非法加油站，由于非法加油站并非根据国际广泛认可的安全标准兴建，亦未有装设加油站专用的消防装置及设备，一旦发生火警，可造成人命伤亡及导致财物损毁，后果非常严重。