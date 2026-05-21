多相｜佐敦文苑楼单位起火酿1死4伤 200住客疏散 大厦外墙搭有棚架
更新时间：23:31 2026-05-21 HKT
发布时间：23:31 2026-05-21 HKT
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佐敦发生致命火警。今日（21日）晚上10时许，警方接获多人报案，指渡船街文苑楼一高层单位起火，冒出阵阵浓烟，200多名居民疏散到安全位置。
消防接报后赶至，出动一条喉及一队烟帽队，又架起云梯射水灌救。其中有人向警方求助，指自己被困单位内，需要协助离开。消防在现场进行搜索，随后在单位内发现一具焦尸。另外，有4人不适，当中3人被往医院治理，其中一名67岁女子报称烧伤脚，她带上氧气面罩清醒送院。另有一人吸入浓烟不适，在现场接受治理
《星岛头条》现场所见，涉事大厦正进行维修工程，外墙搭建棚架及棚网，火警后棚架及棚网有被熏黑痕迹，惟没有完全被烧毁。
火警发生期间，不少市民围观，其中一名男子情绪激动大叫，要求消防尽快救火。
居于16楼的李先生表示，事发时并非第一时间得悉发生火警，当时正准备休息，其孙女突然闻到㶶味并通知家人。他其后查看情况时，听到大厦警钟响起，打开单位大门后发现走廊已有烟雾，于是立即通知家人沿楼梯逃生。
李先生指，起火单位位于13楼，大厦设有两条后楼梯，而他选择逃生的一边烟雾不算太大，故整体逃生过程尚算顺利，现场情况亦不算混乱。他认为火警时沿楼梯离开会较为安全。
他指，涉事大厦正进行维修工程，工程于去年2月展开，其间于11月至12月一度停工，至今年3至4月重新搭建棚架及安装新网，目前工程已完成约七至八成，接近完工。他表示，逃生时有带同手机、锁匙及银包等随身物品离开单位。
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