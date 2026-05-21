多相｜佐敦文苑楼单位起火酿1死4伤 200住客疏散 大厦外墙搭有棚架

佐敦发生致命火警。今日（21日）晚上10时许，警方接获多人报案，指渡船街文苑楼一高层单位起火，冒出阵阵浓烟，200多名居民疏散到安全位置。

消防接报后赶至，出动一条喉及一队烟帽队，又架起云梯射水灌救。其中有人向警方求助，指自己被困单位内，需要协助离开。消防在现场进行搜索，随后在单位内发现一具焦尸。另外，有4人不适，当中3人被往医院治理，其中一名67岁女子报称烧伤脚，她带上氧气面罩清醒送院。另有一人吸入浓烟不适，在现场接受治理

《星岛头条》现场所见，涉事大厦正进行维修工程，外墙搭建棚架及棚网，火警后棚架及棚网有被熏黑痕迹，惟没有完全被烧毁。