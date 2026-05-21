荷兰抵港净水系统藏2100万元K仔 两无业男女被捕

海关侦破一宗贩毒案，检获55公斤氯胺酮，市值约2100万元，行动中拘捕一对无业男女。海关指今次检获的氯胺酮数量非常多，不排除贩毒集团企图将该批氯胺酮作分销用途。

海关表示，上周三（13日）机场科人员在香港国际机场空运货站，根据风险管理原则，拣选及查验一个由荷兰抵港、报称载有净水系统的空运货物，该货物涉及两套净水系统，经检查后，人员发现X光影像有可疑，怀疑藏有违禁品，其后于两套净水系统内发现55公斤怀疑氯胺酮，案件随即交由海关毒品调查科接手作出深入调查。

至昨日（20日），人员分别在葵涌及元朗采取一连串监控递送行动，先后以涉嫌贩运危险药物拘捕一名收取货物的35岁本地男子及一名涉案42岁本地女子，同样报称无业。行动中，海关在被捕男子身上发现一粒依托咪酯烟弹，又在被捕女子住所内检获4克怀疑大麻花、0.5克怀疑可卡因及一支毒品吸食工具。

海关指今次检获的氯胺酮数量非常多，不排除贩毒集团企图将该批氯胺酮作分销用途，相信今次行动已成功捣截一批毒品流入市面。

