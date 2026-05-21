Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

祥华邨伤人案｜六旬妇疑前夫有婚外情 借送汤水予媳妇 擸刀捅前夫腹部

突发
更新时间：17:06 2026-05-21 HKT
发布时间：17:06 2026-05-21 HKT

 

粉岭祥华邨发生伤人案，一名六旬男子被前妻用生果刀袭击，导致腹部受伤流血，警方经调查后拘捕涉案的62岁女子。消息指，女事主怀疑前夫有婚外情，一直存有芥蒂，昨日托前夫拿汤水予怀孕的媳妇时，突然取出生果刀刺向前夫腹部。

相关新闻 : 上水祥华邨六旬妇涉刀伤前夫 67岁男子腹部受伤送院

据了解，案发位置位于粉岭新运路一条近祥华巴士总站的行人天桥楼梯位。二人是前夫妻关系，他们于1996年结婚，惟女事主怀疑丈夫有外遇，遂在去年底离婚。女事主随长子居于祥华邨，而男事主则与幼子及媳妇居于天水围嘉湖山庄。

女事主得悉幼子的妻子怀孕，不时会煲汤水给她保健强身，并交由前夫收取。至昨日（20日）近傍晚6时，男事主一如以往找前妻拿取汤水，当他们碰面后，前妻突然取出一把生果刀施袭。警方经调查后，女事主承认因怀疑前夫有婚外情而犯案。

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
陈慧琳全家福激罕曝光 14岁细仔「小笼包」身高超越妈咪 仙气天后变全家最矮成员
陈慧琳全家福激罕曝光 14岁细仔「小笼包」身高超越妈咪 仙气天后变全家最矮成员
影视圈
4小时前
沙田乙明邨六旬父厨房堕楼亡 警拘两母子 揭曾为升学开支争吵拉扯
00:48
沙田乙明邨六旬父厨房堕楼亡 警拘两母子 揭曾为升学开支争吵拉扯
突发
7小时前
「好Ｘ恐怖！」红雨强袭坪𪨶 纹身港女断电崩溃直击屋企变汪洋 网民惊见「浮尸」吓破胆｜Juicy叮
「好Ｘ恐怖！」红雨强袭坪𪨶 纹身港女断电崩溃直击屋企变汪洋 网民惊见「浮尸」吓破胆｜Juicy叮
时事热话
7小时前
信和置业于标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2026》中，获评为「中国企业标普全球可持续发展评估评分最佳1%」，成为房地产管理与开发行业内唯一获得最高表彰级别的企业。
企业接轨国际可持续发展标准 信和置业稳步实践绿色营运 将低碳理念融入社区
企业资讯
47分钟前
港漂没睇楼签临约950万买楼 事后感被骗拒成交 反遭业主控告 大律师指买家犯3大错误
港漂没睇楼签临约950万买楼 事后感被骗拒成交 反遭业主控告 大律师指买家犯3大错误
楼市动向
11小时前
下星期有台风形成？ 移动路径有分歧 一AI 模型料逼近本港？
下星期有台风形成？ 移动路径有分歧 一AI 模型料逼近本港？
社会
5小时前
北区大暴雨｜粉岭坪𪨶村港男带队「游水」50米返屋企 「当时系好大雨呀，浸到上心口𠮶只」｜Juicy叮
北区大暴雨｜粉岭坪𪨶村港男带队「游水」50米返屋企 「当时系好大雨呀，浸到上心口𠮶只」｜Juicy叮
时事热话
7小时前
大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴
大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴
饮食
2026-05-20 16:58 HKT
李泳豪再揭鼎爷近况 爆爸爸隐身内幕：要靓仔先见人 预告将于TVB以外平台亮相？
01:42
李泳豪再揭鼎爷近况 爆爸爸隐身内幕：要靓仔先见人 预告将于TVB以外平台亮相？
影视圈
6小时前
马浚伟履新衍生集团副主席  公开巨型办公室优越环境  巨窗尽览无敌山景拥私人咖啡角落
马浚伟履新衍生集团副主席  公开巨型办公室优越环境  巨窗尽览无敌山景拥私人咖啡角落
影视圈
23小时前