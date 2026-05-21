祥华邨伤人案｜六旬妇疑前夫有婚外情 借送汤水予媳妇 擸刀捅前夫腹部

粉岭祥华邨发生伤人案，一名六旬男子被前妻用生果刀袭击，导致腹部受伤流血，警方经调查后拘捕涉案的62岁女子。消息指，女事主怀疑前夫有婚外情，一直存有芥蒂，昨日托前夫拿汤水予怀孕的媳妇时，突然取出生果刀刺向前夫腹部。

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据了解，案发位置位于粉岭新运路一条近祥华巴士总站的行人天桥楼梯位。二人是前夫妻关系，他们于1996年结婚，惟女事主怀疑丈夫有外遇，遂在去年底离婚。女事主随长子居于祥华邨，而男事主则与幼子及媳妇居于天水围嘉湖山庄。

女事主得悉幼子的妻子怀孕，不时会煲汤水给她保健强身，并交由前夫收取。至昨日（20日）近傍晚6时，男事主一如以往找前妻拿取汤水，当他们碰面后，前妻突然取出一把生果刀施袭。警方经调查后，女事主承认因怀疑前夫有婚外情而犯案。