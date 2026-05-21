有片｜天后现纵火狂徒 连环烧维园等6处垃圾桶 13岁俄籍男童落网

天后出现纵火狂徒，一名13岁俄籍男童用打火机点燃放在商场走廊或路边的垃圾，幸有保安员及时发现，将他截获并用灭火筒扑熄火种，才没有酿成严重火灾。警方经调查后，相信男童与天后及维园6处地方的纵火案有关，正调查其犯案动机。

社交平台Threads今日（21日）流传的一段影片，是由两段天眼片段剪辑而成。片中所见，一名身穿蓝色短袖衫的男童在本周二（19日）晚上11时03分在街头徘徊，四处张望，其后走到放在马路旁的大型绿色垃圾桶边，用打火机点燃垃圾桶内的垃圾。垃圾在数秒内冒出火光，惟男童未有即时离开，反而围绕垃圾桶一围观察，以确认垃圾桶起火后，始施然离去。一名清洁工人刚巧经过，见到垃圾桶起火后立即通知保安，并以灭火筒扑救。

第二条天眼片见到，男童走入室内位置，同样以打火机点燃一个放在店舖外的垃圾桶，待垃圾位出现火光后才逃离现场。数分钟后，一名保安员赶止并拉开垃圾桶，之后用灭火筒扑救，阻止火势蔓延入店内。

有关帖文旋即引来网民热烈讨论，批评男童的行为离谱，认为一定要重判，「社会的败类」、「放火真系太离谱」、「纵火好大镬」、「分分钟害死人」。其后发帖的网民表示透露，「感谢保安叔叔捉到呢个纵火嘅外籍少年，作为天后街坊非常感激⋯⋯天后街坊大家都系要小心，可能唔系第一次」。

警方表示，事件发生于周二晚上11时16分，一名62岁姓何的保安员指天后威非路道8号地下一店舖外有物件起火，火种其后被救熄。警员到场调查，并以涉嫌纵火拘捕一名持香港身份证的13岁俄籍男童，并在他身上检获一个打火机。男童手指受轻伤，由救护车送往律敦治医院治理。

警方相信他涉嫌与另外5处的纵火案有关，包括玻璃街一个垃圾桶、威非路道一间酒吧外的杂物及维园3个垃圾桶，正调查其犯案动机，案件交由东区警区刑事调查队跟进。