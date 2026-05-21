尖沙咀美丽都大厦男子烧炭 倒毙宾馆房间

尖沙咀有人烧炭死亡。今日（21日）下午12时34分，弥敦道54至64B号美丽都大厦一宾馆内，一名男住客被发现在房间晕倒，职员连忙报案。惟警员赶到时，男子已经死亡，其旁边有一盘烧过的炭。

警方在场没有检获遗书，经调查后证实死者是56岁姓黄男子，相信他因工作和金钱问题不开心而寻死，其死因有待验尸后确定。

警方到场调查。梁国峰摄

现场是美丽都大厦一宾馆。

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