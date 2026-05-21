尖沙咀美丽都大厦男子烧炭 倒毙宾馆房间
更新时间：15:58 2026-05-21 HKT
发布时间：15:58 2026-05-21 HKT
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尖沙咀有人烧炭死亡。今日（21日）下午12时34分，弥敦道54至64B号美丽都大厦一宾馆内，一名男住客被发现在房间晕倒，职员连忙报案。惟警员赶到时，男子已经死亡，其旁边有一盘烧过的炭。
警方在场没有检获遗书，经调查后证实死者是56岁姓黄男子，相信他因工作和金钱问题不开心而寻死，其死因有待验尸后确定。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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