珍惜生命｜大围显径邨女物管主任疑受工作困扰 飞堕平台当场死亡

大围有人堕楼死亡。今日（21日）下午2时38分，一名39岁姓钟女子由显径邨显祐楼的高处堕下，倒卧在一楼平台昏迷不醒。救援人员赶到，惟事主已当场死亡。

警方用帐篷遮蔽遗体，并在大厦对开空地检获一只怀疑属于事主的波鞋，相信她从后楼梯堕下。警方于现场没有检获遗书，其死因有待验尸后确定。据了解，女事主任职物管主任，早前曾向亲友表示因工作问题不开心。

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