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珍惜生命｜大围显径邨女物管主任疑受工作困扰 飞堕平台当场死亡

突发
更新时间：15:42 2026-05-21 HKT
发布时间：15:42 2026-05-21 HKT

大围有人堕楼死亡。今日（21日）下午2时38分，一名39岁姓钟女子由显径邨显祐楼的高处堕下，倒卧在一楼平台昏迷不醒。救援人员赶到，惟事主已当场死亡。

警方用帐篷遮蔽遗体，并在大厦对开空地检获一只怀疑属于事主的波鞋，相信她从后楼梯堕下。警方于现场没有检获遗书，其死因有待验尸后确定。据了解，女事主任职物管主任，早前曾向亲友表示因工作问题不开心。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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