三地「联城」应急救援联合演练 保安局长邓炳强赴澳出席

保安局局长邓炳强今早（21日）前往澳门，出席「联城──2026」粤港澳大湾区应急救援联合演练，透过三地同仁并肩演习，实地检验跨境救援能力。

邓炳强在社交媒体介绍，今次三地第三度携手演练，亦是「十五五」开局之年，演练首次加入高层楼宇灭火元素，针对大湾区高楼密集的特点，全面检视三地资源互通和联合应急的指挥机制，提升极端情况下的救援能力。而今次演练正好磨练跨境救援的实战本领。他表示，相信粤港澳三地携手，必定会发挥「1+1+1大于3」的力量，由事前预防到事后救灾，全方位应对风险，联防联控、优势互补，守护大湾区市民的生命。