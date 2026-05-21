机场T2旅客离境设施5.27启用 入境处副处长及助理处长视察准备安排

香港国际机场二号客运大楼（T2）旅客离境设施将于下周三（27日）启用。入境事务处副处长（管制、签证及证件）程和木与助理处长（管制）樊晓声，昨日（20日）到机场管制站，实地视察T2离境大堂的各项准备工作进度，并在会议中听取同事汇报，指示同事要提前做好准备，确保一切准备就绪。

入境处在T2离境大堂设置了35条最新型号的「e-道」，以及60个出境传统柜位。最新型号的「e-道」集「登机易」、「离境易」及「非触式e-道」服务功能于一身，方便不同旅客使用。

处方称，离境大堂的新设施将大大提升通关效率，有效应对唔同时段嘅人流高峰。处方会确保口岸设施运作畅顺，为旅客提供优质便捷的出入境服务。