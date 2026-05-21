16名警务人员获「卓越职业服务奖」 包括历时37年追捕龙虾湾谋杀案主犯等

九龙金域扶轮社昨日（5月20日）举行颁奖典礼，向16名警务人员颁发「卓越职业服务奖」，以表扬他们的卓越表现。他们分别英勇追捕疑犯、搜寻高风险失踪人士、于火警中拯救市民，以及在极端天气下搜救受困船只。警务处处长周一鸣和各总区及警区的指挥官出席典礼，与人员分享得奖喜悦。

警务处处长周一鸣（后排右五）和一众总区及警区指挥官与获奖人员分享喜悦。

得奖案例包括一宗历时37年的跨境追捕个案。1989年8月，一名25岁男子在西贡龙虾湾被四名狂徒杀害。其中三人已分别于1989年及2000年落网，而案中主谋则在行凶后随即潜逃泰国。人员多年来锲而不舍，严密监控与该名逃犯相关的联络人，并与泰国当局展开紧密的情报交流。最终，主谋潜逃37年后，于2026年2月被递解出境并遣返本港，暂控谋杀罪名。人员事后分享说，无论案件相隔多久，警队将凶徒绳之于法的决心从未动摇。

警员张欣怡（左二）、警员朱廸勤（左三）、警员周嘉荣（左四）、警长郑相发（左五）、高级督察卢业威（左六）和总督察邬凯宁（右五）获颁2026年「卓越职业服务奖」。

另一宗得奖个案则展现警队在守护市民时的无私奉献精神。2026年1月，两名患有专注力不足及过度活跃症的10岁男童失踪。当值警长在接报后尽力安抚心急如焚的父亲。该名警长在下班后仍未放弃，热心自发留在附近搜查，最终寻获两名男童。得奖人员强调，无论执勤或下班，保护市民、救急扶危一直是警务人员的使命与责任。

得奖人员亦在重大危机中展现出优秀表现。在2025年11月宏福苑五级大火中，得奖警长在居民、持份者与政府部门之间发挥卓越的联络及协调作用。他透过透明的沟通与协调策略缓解现场紧张的情况，使各项紧急支援得以有效对接，这不仅有助维持公共秩序，更增强公众对政府应变能力的信心。

大埔警区代表（左一）、警长陈楚盛（左二）、警员童景𤋮（左三）、警员黄乐（左四）、警员吴国伟（右五）、警长黄志豪（右四）和警长唐永成（右二）获颁2026年「卓越职业服务奖」。

2025年7月十号飓风信号生效期间，水警同袍接报前往铜锣湾避风塘处理船只火警事件。面对强烈阵风及高达三米的惊涛骇浪，人员不顾危险，驾驶船艇驶入拥挤且火光熊熊的现场。在猛烈爆炸及极度高温的险境下，他们从邻近船只救出五名市民，随后更与陆上消防员紧密协调，将救援装备直接送到火场的核心区域。

他们的英勇行为，充分体现警队「忠诚勇毅、心系社会」的精神。