Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

16名警务人员获「卓越职业服务奖」 包括历时37年追捕龙虾湾谋杀案主犯等

突发
更新时间：12:43 2026-05-21 HKT
发布时间：12:43 2026-05-21 HKT

九龙金域扶轮社昨日（5月20日）举行颁奖典礼，向16名警务人员颁发「卓越职业服务奖」，以表扬他们的卓越表现。他们分别英勇追捕疑犯、搜寻高风险失踪人士、于火警中拯救市民，以及在极端天气下搜救受困船只。警务处处长周一鸣和各总区及警区的指挥官出席典礼，与人员分享得奖喜悦。

警务处处长周一鸣（后排右五）和一众总区及警区指挥官与获奖人员分享喜悦。
警务处处长周一鸣（后排右五）和一众总区及警区指挥官与获奖人员分享喜悦。

得奖案例包括一宗历时37年的跨境追捕个案。1989年8月，一名25岁男子在西贡龙虾湾被四名狂徒杀害。其中三人已分别于1989年及2000年落网，而案中主谋则在行凶后随即潜逃泰国。人员多年来锲而不舍，严密监控与该名逃犯相关的联络人，并与泰国当局展开紧密的情报交流。最终，主谋潜逃37年后，于2026年2月被递解出境并遣返本港，暂控谋杀罪名。人员事后分享说，无论案件相隔多久，警队将凶徒绳之于法的决心从未动摇。

警员张欣怡（左二）、警员朱廸勤（左三）、警员周嘉荣（左四）、警长郑相发（左五）、高级督察卢业威（左六）和总督察邬凯宁（右五）获颁2026年「卓越职业服务奖」。
警员张欣怡（左二）、警员朱廸勤（左三）、警员周嘉荣（左四）、警长郑相发（左五）、高级督察卢业威（左六）和总督察邬凯宁（右五）获颁2026年「卓越职业服务奖」。

另一宗得奖个案则展现警队在守护市民时的无私奉献精神。2026年1月，两名患有专注力不足及过度活跃症的10岁男童失踪。当值警长在接报后尽力安抚心急如焚的父亲。该名警长在下班后仍未放弃，热心自发留在附近搜查，最终寻获两名男童。得奖人员强调，无论执勤或下班，保护市民、救急扶危一直是警务人员的使命与责任。

得奖人员亦在重大危机中展现出优秀表现。在2025年11月宏福苑五级大火中，得奖警长在居民、持份者与政府部门之间发挥卓越的联络及协调作用。他透过透明的沟通与协调策略缓解现场紧张的情况，使各项紧急支援得以有效对接，这不仅有助维持公共秩序，更增强公众对政府应变能力的信心。

大埔警区代表（左一）、警长陈楚盛（左二）、警员童景𤋮（左三）、警员黄乐（左四）、警员吴国伟（右五）、警长黄志豪（右四）和警长唐永成（右二）获颁2026年「卓越职业服务奖」。
大埔警区代表（左一）、警长陈楚盛（左二）、警员童景𤋮（左三）、警员黄乐（左四）、警员吴国伟（右五）、警长黄志豪（右四）和警长唐永成（右二）获颁2026年「卓越职业服务奖」。

2025年7月十号飓风信号生效期间，水警同袍接报前往铜锣湾避风塘处理船只火警事件。面对强烈阵风及高达三米的惊涛骇浪，人员不顾危险，驾驶船艇驶入拥挤且火光熊熊的现场。在猛烈爆炸及极度高温的险境下，他们从邻近船只救出五名市民，随后更与陆上消防员紧密协调，将救援装备直接送到火场的核心区域。

他们的英勇行为，充分体现警队「忠诚勇毅、心系社会」的精神。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港漂没睇楼签临约950万买楼 事后感被骗拒成交 反遭业主控告 大律师指买家犯3大错误
港漂没睇楼签临约950万买楼 事后感被骗拒成交 反遭业主控告 大律师指买家犯3大错误
楼市动向
7小时前
黎明佛山开骚妻女罕现身 8岁爱女超投入一特征同老窦如饼印 妻子阿Wing零表情惹关注
黎明佛山开骚妻女罕现身 8岁爱女超投入一特征同老窦如饼印 妻子阿Wing零表情惹关注
影视圈
21小时前
马浚伟履新衍生集团副主席  公开巨型办公室优越环境  巨窗尽览无敌山景拥私人咖啡角落
马浚伟履新衍生集团副主席  公开巨型办公室优越环境  巨窗尽览无敌山景拥私人咖啡角落
影视圈
19小时前
大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴
大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴
饮食
20小时前
沙田乙明邨六旬父厨房堕楼亡 警拘两母子 揭曾为升学开支争吵拉扯
00:48
沙田乙明邨六旬父厨房堕楼亡 警拘两母子 揭曾为升学开支争吵拉扯
突发
2小时前
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
时事热话
23小时前
不适壮男路边休息猝死摇摇椅上 网民生命讨论成热搜︱有片
00:21
不适壮男路边休息猝死摇摇椅上 网民生命讨论成热搜︱有片
即时中国
20小时前
陈慧琳全家福激罕曝光 14岁细仔「小笼包」身高超越妈咪 仙气天后全家最矮似家姐多啲
陈慧琳全家福激罕曝光 14岁细仔「小笼包」身高超越妈咪 仙气天后全家最矮似家姐多啲
影视圈
3小时前
北区大暴雨｜粉岭坪𪨶村港男带队「游水」50米返屋企 「当时系好大雨呀，浸到上心口𠮶只」｜Juicy叮
北区大暴雨｜粉岭坪𪨶村港男带队「游水」50米返屋企 「当时系好大雨呀，浸到上心口𠮶只」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
瑞士20岁女拥6万张Pokémon卡总值逾5亿港元 破世界纪录
即时国际
6小时前