九龙城冷气工堕毙｜遗孀认尸哭崩 瞒6岁子未知噩耗 家庭亟需援助

九龙城「御门‧前」于本周二（19日）发生致命惨剧，38岁姓甄冷气男技工在单位维修冷气机时，由11楼飞堕2楼平台死亡。今日（21日）早上，死者的十多名亲友在工业伤亡权益会派员陪同下，到葵涌殓房办领认领遗体手续，甄妻伤心欲绝，其后由亲友搀扶离开。据悉死者的6岁儿子因年幼，亲友暂未告知噩耗，目前两母子孤苦无依，亟需援助。

事发于周二中午12时16分，甄男在衙前塱道56至66号「御门‧前」11楼一单位维修冷气机。其间他由单位厕所爬出窗外维修分体式冷气，徒弟则在客厅负责传递工具。据知当时死者穿洞洞胶底凉鞋，并在没有穿著任何保护措施的情况下怀疑跣脚，失足跌落二楼平台，经送院抢救不治。警方事后通知劳工处到场调查，案件仍在处理中。

工业伤亡权益会早前表示，死者为一名判头，与太太育有一名6岁儿子，是家中经济支柱。事后遗孀面对巨大经济及情绪压力，亦「好担心点话畀个仔知」。有亲友无奈表示，暂时未将噩耗告知死者的6岁儿子，「之前（甄男）返工都系早出晚归，有时凌晨2点几先返到屋企，所以儿子未必见到面，而家都系暂时瞒住」。