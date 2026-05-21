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珍惜生命│尖沙咀港景峰女子堕楼 倒卧泳池死亡

突发
更新时间：08:30 2026-05-21 HKT
发布时间：08:30 2026-05-21 HKT

今日（21日）清晨6时48分，尖沙咀广东道188号港景峰一名女子由高处堕下，跌落泳池旁边，其丈夫报案。救援人员到场，发现女事主血肉模糊，已当场死亡。警方正调查事件。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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