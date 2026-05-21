黄雨｜坪𪨶水浸九巴「死火」泥水涌入车厢 乘客涉水离开 消防到场协助

周三（20日）晚上天文台发出黄色暴雨警告信号，新界北多区出现严重水浸情况。有网民在社交平台Threads上载多段影片，显示一辆九巴驶至粉岭坪𪨶一带时，疑因路面积水严重「死火」，其后更有泥水涌入车厢，车上乘客一度被困。

片段可见，巴士停于水浸路段后未能继续行驶，车内乘客议论纷纷，有人表示「前面𠮶架跪低咗」、「潜晒水啊」、「（水）上晒挡风玻璃，边度有得走㗎！」，形容现场情况愈来愈恶劣。从画面所见，有泥水更不断涌入巴士车厢。

其后，有女乘客冒雨落车离开，需除鞋并撑伞涉水而行，期间一度惊呼，情况狼狈。片段上载者其后留言形容现场「其实真系有海底奇兵」，更笑言有人称「熟水性，细细个就咁游返屋企」，但提醒市民应尽量留在安全地方。

另有片段显示，一辆私家车及一辆新界的士先后被洪水包围，水位一度浸至半个车身。现场有人称：「的士明知水浸仲开过嚟，睇住佢淹没。」

消防其后接报，赶往现场协助。