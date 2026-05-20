港新澳警察体育交流会圆满举行 香港警队主场夺冠 周一鸣上阵打匹克球

由香港警务处主办的「2026港新澳警察体育交流会」已于5月18日至20日一连三日在警察体育游乐会圆满举行。来自香港、新加坡及澳门三地的警队健儿在多个体育项目中切磋较量，最终香港警务处凭借主场之利及出色发挥，勇夺全场总冠军，新加坡警察部队及澳门司法警察局分别获得亚军及季军。

是次交流会设有足球、羽毛球及新增的「长官匹克球赛」等多个项目，其中「长官匹克球赛」更成为全场焦点。香港警务处处长周一鸣与新加坡警察总监侯光辉（Mr HOW Kwang Hee），联同澳门司法警察局副局长赖文威，以混合队伍形式进行友谊赛。赛事竞争激烈之余，笑声不断，三地管理层人员在球网两边「打成一片」，用行动展现跨域友谊与合作默契。

香港警务处表示，未来将继续透过体育交流等多元平台，促进与各地警队的联系与协作，进一步实践「内联外通」的策略方针，提升区域警务合作效能。



