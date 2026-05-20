上水17岁男学生以为被取笑 擸陶瓷刀鎅伤18岁昔日同窗后颈被捕
更新时间：20:31 2026-05-20 HKT
发布时间：20:31 2026-05-20 HKT
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今日（20日）中午12时许，警方接获上水智昌路一中学的职员报案，指一名18岁男学生被同学以陶瓷刀袭击，导致颈部受伤。警员到场调查后，以涉嫌伤人拘捕涉案的17岁男学生，他现正被扣留调查，案件交由大埔警区重案组第二队跟进。
遇袭男学生清醒被送往威尔斯亲王医院治理，而被捕男学生则手部受伤，由救护车送往北区医院治理。
消息指，遇袭学生就读中五，与施袭者曾于中四同班，二人曾有过节。今日中午遇袭学生与两名同学在操场聊天，其间施袭者行过，误以为对方取笑他，于是在裤袋内取出陶瓷刀。遇袭学生后颈受伤，留有一道约10厘米的伤口，血流如注，幸仍然清醒。
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