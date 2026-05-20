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九龙湾车祸｜八旬妇遭铁栏击中重创 留医半日后不治

突发
更新时间：19:20 2026-05-20 HKT
发布时间：19:20 2026-05-20 HKT

九龙湾昨日（19日）发生严重交通意外，一辆印有建筑署标志的白色私家车沿启祥道行驶，至辅警总部对开时，怀疑失控撞向路边铁栏，一名86岁姓麦老妇遭铁栏击中，重伤昏迷，送往伊利沙伯医院抢救后，延至昨日晚上11时41分不治。警方经调查后，以涉嫌「危险驾驶引致他人身体受严重伤害」拘捕49岁姓郑男司机，为建筑署承建商员工。

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车祸发生于昨晨11时10分，一辆白色私家车沿启祥道往彩虹方向行驶，当驶至宏照道与启祥道交界，怀疑失控撞向路边铁栏，其后铁栏击中另一部及正在等待横过马路的86岁姓麦老妇，而连接铁栏上的一个食环署监察器电池亦飞脱至地面起火冒烟。

建筑署就事件表示，一辆属建筑署辖下工程项目的承建商车辆在九龙湾启祥道与宏照道交界发生交通意外，相关承建商已派员到现场和医院了解情况，又指涉事司机为该承建商的员工，现已被暂停相关职务并正配合警方调查。建筑署已要求承建商提交报告，全力配合调查。

 

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