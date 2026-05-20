盗窃集团深圳按摩店落手偷港人信用卡狂碌买「小米」再放售套现 警拘9男女 涉18宗案损失$40万

警方发现有盗窃集团专在深圳按摩店偷取光顾港客的信用卡后，即时交予集团成员在香港狂碌卡买「小米」全新贵价手机，并即日到有连系的手机舖放售套现获利，有受害人被狂碌签账金额高达5万港元。由于受害人在内地未必即时收到银行交易短讯提示，直至返港才知信用卡被盗用狂碌，不排除贼人利用此漏洞有机可乘。警方经深入调查后锁定有关盗窃集团，并于过去一连三日展开全港性拘捕行动。行动中共拘捕9男女，涉「盗窃」、「以欺骗手段取得财产」及「处理赃物」等罪，涉案金额总值约40万港元。

西九龙总区重案组督察陈君图讲述案情时表示，警方留意到今年第二季开始，全港多区接连发生多宗信用卡盗窃及被盗用进行大额签帐交易的案件。经过深入调查、情报分析及翻查包括锐眼计划下的闭路电视，重案组锁定一个盗窃集团，分别涉及尖沙咀、旺角、九龙城、黄大仙、沙田、荃湾、元朗区，总共18宗案件，失物总值约40万港元。

警方调查发现，有关团伙分工仔细。集团主脑首先会将盗取得来的信用卡，分派予集团成员，随即指示他们到各区店舖购买贵价手机，每次签账金额高达5万港元。随后集团成员会即日将该些全新手机，带到一间手机舖放售套现，务求在事主发现信用卡被盗之前，得手获益。

大部分事主在收到信用卡交易短讯通知后，才发现他们的信用卡被盗。而经追查后发现，受害人被盗用信用卡之前，不约而同都曾经光顾过国内深圳的按摩场所，返到香港后才发现银包内的信用卡不翼而飞。由于部分卡主在深圳收不到银行即时交易短讯提示，要返港才收到有关交易通知，因此警方不排除犯罪集团利用此漏洞，在内地偷窃信用卡后，利用「空窗期」狂碌卡购物。

于5月18日，西九龙总区刑事部探员在将军澳区锁定一名集团主脑及一名成员的行踪，并发现他们正在使用被盗信用卡进行购物，于是探员即场以「盗窃」及「以欺骗手段取得财产」罪拘捕一名60岁持双程证的男子，相信为集团主脑，以及一名22岁本地男子，相信为集团骨干成员，并在该名男子身上搜出三张被盗的信用卡。警方其后在5月19日及20日，在全港多区拘捕多3名本地男子及2名本地女子，年龄介乎22岁至32岁，相信为集团骨干成员。

警方分析集团犯案手法后，亦都锁定一间涉及协助有关集团收取赃物的手机店舖。探员遂在19日突击搜查一间位于旺角一商场的手机店舖，成功起回以被盗信用卡购买的六部手机，并且以「处理赃物」罪拘捕店舖内两名男东主，年龄分别49岁及41岁。警方在整个行动中共拘捕9名人士，被捕人士现正被扣留调查，当中有5人将被暂控相关罪名，并在明日及后日于九龙城裁判法院提堂。

警方呼吁市民要妥善保管好个人财物，尤其光顾娱乐场所，需要将自己的银包及袋放在视线范围外时候，要保持警觉，并且采取适当保安措施去防止财物被盗。一旦发现信用卡被盗，应该尽快通知发卡银行报失。同时亦应该设定银行交易短讯提示，尽早发现异常交易。

警方亦提醒零售业商户，处理大额信用卡交易时，应该核实签账人是否信用卡持有人，必要时要求顾客出示身份证明文件进行核对。如发现顾客形迹可疑，或者使用不同姓名的信用卡进行交易，应该提高警觉并通知警方。

警方同时提醒商户，当有陌生人转售来历不明物品，甚至转售即日购买的物品，必须加倍小心。根据法例210章《盗窃罪条例》第24条，「处理赃物」罪最高刑罚为监禁14年。