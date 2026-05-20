港警联9地打击跨境诈骗 破逾13万宗案涉7.52亿美元 3018人落网最细得13岁
发布时间：15:33 2026-05-20 HKT
香港警务处联同9个国家地区的警方，包括汶莱、加拿大、印尼、澳门特别行政区、马来西亚、马尔代夫、新加坡、南韩及泰国，透过反诈骗跨境合作平台「FRONTIER+」在3月10日至5月7日进行联合行动，打击日益猖獗的跨境诈骗及洗黑钱活动，成果显著。
在持续近两个月的行动中，10地执法部门出动超过3200名执法人员，成功识别并瓦解多个跨境诈骗网络，共拘捕3018人（年龄介乎13至85岁），涉及超过138 000宗诈骗案，包括网购骗案、求职骗案、投资骗案，以及电话骗案（例如假冒官员及猜猜我是谁骗案），总损失共7.52亿美元。行动亦冻结101989个银行帐户，阻截犯罪资金流动，并拦截骗款约1.61亿美元。
香港警方共拘捕870人，年龄介乎13至83岁，涉及742宗案件，主要包括网购、电话、投资和求职骗案，并成功拦截约5.39亿港元骗款。
新加坡公司主席通讯软件帐户遭「骑劫」失3600万美元
联合行动中，涉及最大损失的案件是一宗发生在四月的通讯软件帐户「骑劫」案，一间新加坡受害公司被骗3,600万美元，款项先后被汇至当地及香港多个银行户口，当中约一半更被转换成稳定币，分散转入不同的虚拟资产钱包。两地警方经调查及追踪后，成功拦截其中2000万美元。调查显示，诈骗集团透过虚拟资产平台洗黑钱情况呈上升趋势，各地需继续透过情报互通和协作机制，提升应对涉及虚拟资产罪行的能力。
据了解，骗徒入侵涉案新加坡公司主席的通讯软件帐户并冒充其身份，声称处理业务交易为由，指示公司人员将3,600万美元（约2亿8,350万港元）汇款至新加坡两个银行帐户。涉案款项其后于2026年4月13日至17日期间，被转移至香港三个银行帐户。
反诈骗跨境合作平台「FRONTIER+」的成员透过强化实时情报分析与交流共享，协调行动及不定期展开跨境联合行动，共同打击诈骗、网络相关及洗黑钱的罪行。平台将邀请更多国家地区加入，以扩大跨境合作网络，提升打击骗案的成效和效率。
香港警方提醒市民进行金融交易时必须保持最高警觉，遇到涉及虚拟资产或陌生转帐要求更应提高防范，避免受骗。警方强烈呼吁市民充分利用守网者网站的「防骗视伏器」或手机应用程式「防骗视伏App」查核可疑资料，如有怀疑可致电二十四小时电话咨询热线「防骗易 18222」求助。