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港警联9地打击跨境诈骗 破逾13万宗案涉7.52亿美元 3018人落网最细得13岁

突发
更新时间：15:33 2026-05-20 HKT
发布时间：15:33 2026-05-20 HKT

香港警务处联同9个国家地区的警方，包括汶莱、加拿大、印尼、澳门特别行政区、马来西亚、马尔代夫、新加坡、南韩及泰国，透过反诈骗跨境合作平台「FRONTIER+」在3月10日至5月7日进行联合行动，打击日益猖獗的跨境诈骗及洗黑钱活动，成果显著。

在持续近两个月的行动中，10地执法部门出动超过3200名执法人员，成功识别并瓦解多个跨境诈骗网络，共拘捕3018人（年龄介乎13至85岁），涉及超过138 000宗诈骗案，包括网购骗案、求职骗案、投资骗案，以及电话骗案（例如假冒官员及猜猜我是谁骗案），总损失共7.52亿美元。行动亦冻结101989个银行帐户，阻截犯罪资金流动，并拦截骗款约1.61亿美元。

香港警方共拘捕870人，年龄介乎13至83岁，涉及742宗案件，主要包括网购、电话、投资和求职骗案，并成功拦截约5.39亿港元骗款。

（左起）印尼反诈骗中心副总监Dahnial Apriyadi、大韩民国警察厅国家打击诈骗局警正Sanghyun Park、香港警务处商业罪案调查科高级警司孔庆勋、马尔代夫警察局反诈骗中心督察Adam Naveedh、新加坡警察部队反诈骗指挥处助理警察总监叶葛心、马来西亚皇家警察国家诈骗反应中心助理总监Madhavan Nair Unnikrishnan、澳门司法警察局反诈骗协调中心负责人张远鸿及汶莱皇家警察部队刑事调查局高级警监Handrie Amin，今日于马尔代夫举行记者会，简介该联合行动。
（左起）印尼反诈骗中心副总监Dahnial Apriyadi、大韩民国警察厅国家打击诈骗局警正Sanghyun Park、香港警务处商业罪案调查科高级警司孔庆勋、马尔代夫警察局反诈骗中心督察Adam Naveedh、新加坡警察部队反诈骗指挥处助理警察总监叶葛心、马来西亚皇家警察国家诈骗反应中心助理总监Madhavan Nair Unnikrishnan、澳门司法警察局反诈骗协调中心负责人张远鸿及汶莱皇家警察部队刑事调查局高级警监Handrie Amin，今日于马尔代夫举行记者会，简介该联合行动。
（左起）印尼反诈骗中心副总监Dahnial Apriyadi、大韩民国警察厅国家打击诈骗局警正Sanghyun Park、香港警务处商业罪案调查科高级警司孔庆勋、马尔代夫警察局反诈骗中心督察Adam Naveedh、新加坡警察部队反诈骗指挥处助理警察总监叶葛心、马来西亚皇家警察国家诈骗反应中心助理总监Madhavan Nair Unnikrishnan、澳门司法警察局反诈骗协调中心负责人张远鸿及汶莱皇家警察部队刑事调查局高级警监Handrie Amin，今日于马尔代夫举行记者会，简介该联合行动。
（左起）印尼反诈骗中心副总监Dahnial Apriyadi、大韩民国警察厅国家打击诈骗局警正Sanghyun Park、香港警务处商业罪案调查科高级警司孔庆勋、马尔代夫警察局反诈骗中心督察Adam Naveedh、新加坡警察部队反诈骗指挥处助理警察总监叶葛心、马来西亚皇家警察国家诈骗反应中心助理总监Madhavan Nair Unnikrishnan、澳门司法警察局反诈骗协调中心负责人张远鸿及汶莱皇家警察部队刑事调查局高级警监Handrie Amin，今日于马尔代夫举行记者会，简介该联合行动。

新加坡公司主席通讯软件帐户遭「骑劫」失3600万美元

联合行动中，涉及最大损失的案件是一宗发生在四月的通讯软件帐户「骑劫」案，一间新加坡受害公司被骗3,600万美元，款项先后被汇至当地及香港多个银行户口，当中约一半更被转换成稳定币，分散转入不同的虚拟资产钱包。两地警方经调查及追踪后，成功拦截其中2000万美元。调查显示，诈骗集团透过虚拟资产平台洗黑钱情况呈上升趋势，各地需继续透过情报互通和协作机制，提升应对涉及虚拟资产罪行的能力。

据了解，骗徒入侵涉案新加坡公司主席的通讯软件帐户并冒充其身份，声称处理业务交易为由，指示公司人员将3,600万美元（约2亿8,350万港元）汇款至新加坡两个银行帐户。涉案款项其后于2026年4月13日至17日期间，被转移至香港三个银行帐户。

香港警务处人员在联合行动中拘捕疑犯。
香港警务处人员在联合行动中拘捕疑犯。
香港警务处人员在联合行动中检获的证物。
香港警务处人员在联合行动中检获的证物。

反诈骗跨境合作平台「FRONTIER+」的成员透过强化实时情报分析与交流共享，协调行动及不定期展开跨境联合行动，共同打击诈骗、网络相关及洗黑钱的罪行。平台将邀请更多国家地区加入，以扩大跨境合作网络，提升打击骗案的成效和效率。

香港警方提醒市民进行金融交易时必须保持最高警觉，遇到涉及虚拟资产或陌生转帐要求更应提高防范，避免受骗。警方强烈呼吁市民充分利用守网者网站的「防骗视伏器」或手机应用程式「防骗视伏App」查核可疑资料，如有怀疑可致电二十四小时电话咨询热线「防骗易 18222」求助。

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