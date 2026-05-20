Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

元朗独行贼密码开闸爆窃餐厅 警6小时「闪电」拘人控5罪

突发
更新时间：13:20 2026-05-20 HKT
发布时间：13:20 2026-05-20 HKT

警方表示，昨日（19日）下午约3时接获一名餐厅负责人报案，指其餐厅于昨日凌晨时分遭人「爆窃」，损失现金约6,000元。案件随即交由元朗警区刑事调查队第10队接手调查。

人员经初步调查，相信被捕人昨日驾驶私家车到上址，输入密码打开餐厅铁闸并入内搜掠，偷走收银机内的现金后沿路驾车离去。警方翻查附近一带的闭路电视片段，包括「锐眼」计划下安装的闭路电视后，并展开情报分析，迅速锁定一名疑犯，并于接获报案后6小时内，在元朗拘捕一名56岁姓黄本地男子，起回失物现金。

该名被捕男子已被暂控「爆窃」、「未获授权而取用运输工具」、「停牌期间驾驶」、「驾驶没有登记车辆」及「没有第三者保险而使用车辆」等5项控罪。案件于今日 （20日）上午于屯门裁判法院提堂。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
特区护照受影响？︱泰国决定取消60天免签待遇 93国家或地区缩短至30日
01:08
特区护照受影响？︱泰国决定取消60天免签待遇 93国家或地区缩短至30日
即时国际
19小时前
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
旅游
18小时前
连ATM card都无！75岁长者竟被银行连开3张信用卡 仔女怒斥：防骗仲要防银行？｜Juicy叮
连ATM card都无！75岁长者竟被银行连开3张信用卡 仔女怒斥：防骗仲要防银行？｜Juicy叮
时事热话
3小时前
杨思琦后悔当年太蠢认爱李泳豪：冇人赞过我好 罕谈与吴帅生女经过 坚拒曝光老公身份
杨思琦后悔当年太蠢认爱李泳豪：冇人赞过我好 罕谈与吴帅生女经过 坚拒曝光老公身份
影视圈
2026-05-19 13:00 HKT
永东巴士限时半价！跨境直通巴$28起直达深圳/澳门/广州/珠海 加码送按摩套票
永东巴士限时半价！跨境直通巴$28起直达深圳/澳门/广州/珠海 加码送按摩套票
旅游
20小时前
阮小仪老公真面目曝光 《东周刊》独家直击新婚夫妇甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
阮小仪老公真面目曝光 《东周刊》独家直击新婚夫妇甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
即时娱乐
2026-05-19 10:00 HKT
港姐冠军黄嘉雯懒理走光最紧要靓  吊带紧身背心奇峰凸出  富贵马主住红磡半亿豪宅
港姐冠军黄嘉雯懒理走光最紧要靓  吊带紧身背心奇峰凸出  富贵马主住红磡半亿豪宅
影视圈
16小时前
陈美龄与胞姐陈曦龄同框冻龄力惊人 揭名医二姐显赫背景 曾遭霸凌痛心父逝成遗憾
陈美龄与胞姐陈曦龄同框冻龄力惊人 揭名医二姐显赫背景 曾遭霸凌痛心父逝成遗憾
影视圈
5小时前
内地女港铁疑逃票「吊靴鬼」黐实过闸 霸气港女「一个动作」死守防线 结局极度舒适｜Juicy叮
内地女港铁疑逃票「吊靴鬼」黐实过闸 霸气港女「一个动作」死守防线 结局极度舒适｜Juicy叮
时事热话
2026-05-19 13:44 HKT
何伯何太互殴案，何伯认以折刀袭何太。资料图片
何伯认以折刀刺何太 称何太要离婚改嫁走佬 「激气就攞刀插佢」
社会
4小时前