元朗独行贼密码开闸爆窃餐厅 警6小时「闪电」拘人控5罪

警方表示，昨日（19日）下午约3时接获一名餐厅负责人报案，指其餐厅于昨日凌晨时分遭人「爆窃」，损失现金约6,000元。案件随即交由元朗警区刑事调查队第10队接手调查。



人员经初步调查，相信被捕人昨日驾驶私家车到上址，输入密码打开餐厅铁闸并入内搜掠，偷走收银机内的现金后沿路驾车离去。警方翻查附近一带的闭路电视片段，包括「锐眼」计划下安装的闭路电视后，并展开情报分析，迅速锁定一名疑犯，并于接获报案后6小时内，在元朗拘捕一名56岁姓黄本地男子，起回失物现金。

该名被捕男子已被暂控「爆窃」、「未获授权而取用运输工具」、「停牌期间驾驶」、「驾驶没有登记车辆」及「没有第三者保险而使用车辆」等5项控罪。案件于今日 （20日）上午于屯门裁判法院提堂。