珍惜生命│大围美田邨单位传臭味 揭58岁男住客烧炭亡

今（20日）早上10时20分，大围美田邨美满楼一单位，保安员报案指上址传出臭味，怀疑有人晕倒屋内，救援人员接报到场，破门而入，发现单位内一名58岁男住客当场死亡，身旁有烧过的炭，相信事主烧炭自杀，警方正调查其轻生原因。

警车与救护车到场。梁国峰摄

消防员接报到场。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service