元朗朗天路3车「串烧」 孕妇不适送院

元朗发生三车连环相撞意外。今日（20日）早7时17分，两辆Tesla电动车和一辆私家车沿朗天路往屯门方向行驶，当驶至近水边围交汇处对开时，最前方的Tesla因应交通情况收慢并停定，惟被后方的私家车收掣不及撞上，尾随的另一辆Tesla亦撞上私家车，造成3车「串烧」。

救援人员接报赶到救援，私家车上一名34岁姓刘孕妇肚痛不适，替她进行检查后，将她送往博爱医院治理。受意外影响期间，朗天路往元朗公路方向近青山公路–屏山段的快线需要封闭，交通繁忙。

朗天路3车相撞。fb马路的事 (即时交通资讯台)影片截图

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救护车到场。fb马路的事 (即时交通资讯台)影片截图