珍惜生命｜重庆大厦外籍男情绪激动图冲马路自杀 警员持盾制服送院

尖沙咀发生企图自杀事件。周二（19日）晚上11时许，一名外籍男子于弥敦道重庆大厦对开突然情绪激动，神情异样。

现场自言自语 企图冲向车阵

目击者指，该名男子初时在路边自言自语，随后突然意图冲出马路，怀疑企图自杀。由于当时仍有车辆往来，情况一度危急。警方接报后不敢掉以轻心，多名警员手持盾牌赶抵现场戒备。

救护员随后亦赶到现场协助，警员与救护员最终合力将事主制服，并将其安置在抬床上。事主由救护车送往伊利沙伯医院进行检查及治疗。

据了解，事主为一名31岁非华裔男子，警方正进一步了解其背景及事发时的精神状态，初步将案件列作「企图自杀」处理。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service