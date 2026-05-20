珍惜生命｜重庆大厦南亚汉图冲马路自杀 警员持盾制服送院

尖沙咀发生企图自杀事件。周二（19日）晚上11时许，一名南亚裔男子于弥敦道重庆大厦对开突然情绪激动，神情异样，并多次尝试冲向马路。警方接报到场，多名警员手持盾牌戒备，最后将事主制服并锁上手铐，送往伊利沙伯医院治理。

男子自言自语 企图冲向车阵

目击者称，涉事男子初时在路边自言自语，随后突然意图冲出马路，怀疑企图自杀。由于当时马路上不时有车辆往来，情况一度危急。警员到场后多次对事主作出劝告但无效，为防止有人身体受伤，于是使用手铐将他制服。

据了解，事主年约30至40岁，身高约1.8米高。警方在其身上未有发现任何身份证明文件，正进一步了解其背景，以及事发时他的精神状态，初步将案件列作「怀疑精神紊乱人士发现—有暴力倾向」处理。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service