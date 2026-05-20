荃湾湾景花园单位充电器起火 一家三口吸入浓烟不适送院 猫咪匿床下逃火劫

荃湾今日（20日）凌晨发生火警。位于青山公路荃湾段633号的湾景花园1座，中低层一个单位突然起火，住户一家三口报称吸入浓烟不适送院，约150名住客需紧急疏散，火警怀疑与单位睡房内外置充电器起火有关。

凌晨睡房突然起火 住户裹白布逃生

事发于凌晨零时左右，执法部门接获该单位住户求助，指睡房突然起火，火势迅速蔓延。单位内三名住客随即自行逃生，其中一人慌忙下仅以白布蔽体走避至地下大堂。

消防处接报后赶赴现场，派出搜救队登楼展开扑救。火警约于凌晨零时21分被救熄，起火单位的睡房严重损毁。

疑似充电器肇祸 150名邻里深夜疏散

火警期间，大厦内约150名住客被惊醒，自行疏散至地面暂避。火警单位一家三口包括母亲（50岁）及一对子女(分别19岁仔及17岁女)，在逃生时因吸入浓烟感到不适，需由救护车送院治理。

据了解，起火单位住有杨姓夫妇及一对子女。案发时丈夫并不在单位内。昨晚（19日）11时时许，杨的儿子将一个外置充电器放于其睡房内充电，未几母亲发现儿子睡房内的外置充电器冒烟于是报案。附近邻居住所亦因闻到烟味及有烟从走廊冒出而报案。

人员接报到场，现场有烟及有火，消防将火救熄。于案发单位睡房床下寻获一只猫，没有受伤。单位内一家三口因吸入浓烟不适送去仁济医院治疗。消防指起火原因初步相信是因外置充电器短路所引起，起火原因没有可疑。