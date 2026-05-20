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校巴撞毙铁骑士｜23岁巴裔死者为土生土长大学生 母悲恸三度晕厥 逾百亲友医院悼念

突发
更新时间：00:14 2026-05-20 HKT
发布时间：00:14 2026-05-20 HKT

九龙城周二（19日）傍晚发生惨剧，一名23岁的巴裔青少驾驶电单车行经界限街时，疑与一辆校巴相撞，男骑士被辗过头部受伤昏迷，送院抢救后宣告不治。涉事校巴司机已被捕，大批死者亲友深夜在广华医院外守候悼念，现场哀声不断。

与父母弟同住美田邨 赴约看电影遇横祸

死者名为MOHAMMAD（23岁），为土生土长的巴基斯坦裔青年，生前正攻读大学，与父母及弟弟同住沙田美田邨。据悉，事发时他正驾驶电单车前往启德Airside商场，准备与朋友观看电影。

大批死者亲友深夜聚集于广华医院外追悼。
大批死者亲友深夜聚集于广华医院外追悼。

其友人在医院悲恸表示，死者平时会兼职做外卖员，但事发时并非在工作中。友人更感叹，这已是他目送离世的第三位因交通意外丧生的朋友。

死者过百名亲友深夜聚集于广华医院外追悼，气氛肃穆。死者的母亲接获噩耗后伤心欲绝，先后晕倒三次，最终需依靠轮椅出入并由旁人搀扶。

警指电单车疑切线后相撞 61岁司机被捕

事发于下午5时34分，警方接获报案，指一辆载有学童的校巴与一辆电单车于九龙城界限街往观塘方向，近书院道交界发生相撞，23岁南亚裔铁骑士头部重创，倒卧地上昏迷不醒，送往广华医院抢救，可惜最终不治，而校巴上没有学童受伤。

现场所见，电单车翻侧于围栏旁边，地上遗下大滩鲜血、头盔及一只鞋，而校巴司机事后登上警车，协助警方调查。根据街坊提供的片段所见，铁骑士在发生意外后倒卧地上，救护员替他进行心外压。

消息指，电单车当时沿界限街东行线第二行车线行驶，而校巴则沿第三行车线行驶，其间至书院道附近时，电单车突然切线并撞上校巴，铁骑士随即倒地并被校巴辗过。警方其后拘捕61岁姓黄校巴司机涉嫌「危险驾驶引致他人死亡」，案件交由西九龙总区交通意外特别调查队第一队跟进。

警方呼吁任何人如目睹意外发生或有资料提供，请致电3661 9023与调查人员联络。

 

 

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