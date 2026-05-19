珍惜生命｜启德青年旅舍男住客烧炭自杀 当场证实死亡
更新时间：20:58 2026-05-19 HKT
发布时间：20:58 2026-05-19 HKT
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今日（19日）下午4时许，警方接获启德承丰道青年旅舍「启航1331」职员报案，指一名39岁姓唐男住客在房间内晕倒。救援人员接报到场，发现男子倒卧房间洗手间内，旁边有一盘烧过的炭，当场被证实死亡。警方于现场检获遗书，其死因有待验尸后确定。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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