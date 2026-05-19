九龙城电单车校巴相撞 23岁铁骑士遭辗毙 校巴司机涉危驾被捕

九龙城发生夺命车祸。今日（19日）下午5时许，警方接获报案，指一辆载有学童的校巴与一辆电单车于九龙城界限街往观塘方向近品兰街发生相撞，23岁南亚裔铁骑士头部重创，倒卧地上昏迷不醒，送往广华医院抢救，可惜最终不治，而校巴上没有学童受伤。

现场所见，电单车翻侧于围栏旁边，地上遗下大滩鲜血、头盔及一只鞋，而校巴司机事后登上警车，协助警方调查。根据街坊提供的片段所见，铁骑士在发生意外后倒卧地上，救护员替他进行心外压。

消息指，电单车当时沿界限街东行线第二行车线行驶，而校巴则沿第三行车线行驶，其间品兰街附近时，电单车突然切线并撞上校巴，铁骑士随即倒地并被校巴辗过。警方其后拘捕61岁姓黄校巴司机涉嫌「危险驾驶引致他人死亡」，案件交由西九龙总区交通意外特别调查队第一队跟进。