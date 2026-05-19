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元朗退役巴士收藏地沦「无掩鸡笼」 2巴士迷擅闯拍摄 惊动警员到场调查

突发
更新时间：15:45 2026-05-19 HKT
发布时间：15:45 2026-05-19 HKT

本港巴士迷屡遭诟病行径疯狂，继有巴士迷在长沙湾道追影Ivy So（苏雅琳）车身广告巴士，遭撞倒受伤后，日前下午又有两名巴士迷潜入元朗一间私人收藏退役巴士的场地拍摄，结果被场主发现，惊动警方到场。两名巴士迷因不愿删除相片，最终被到场警员带走调查。

据了解，涉案的两名巴士迷均年约20多岁，警员在他们手机上发现有关相片，相信他们纯粹偷影心头好。与此同时，警员亦在场发现两名分别中国籍和非华裔的陌生汉，他们与巴士迷并不相识，因他们身上没有可疑物，最终获放行。现场消息称，初步相信二人是废料回收商。

消息称，现场占地数万呎，摆放逾20部退役巴士，其中包括全球只得一部的样版车。由于屡次发生巴士迷擅闯偷拍事件，场内已安装大量闭路电视，惜仍未杜绝有关问题。

连串事件在巴士迷圈子广传，有巴士迷讨论区版主呼吁：「据了解，近日接连有巴士迷擅闯新界区不同收藏退役巴士的场地，甚至强行闯入、干扰巴士或盗窃零件等。而今日（18日）就有外来擅闯巴士迷于场内被警方当场拘捕，消息指正是加强保安后发现有人闯入。本站呼吁各位巴士迷守法，尊重他人财产，切勿以探险念头擅闯私人场地甚至盗窃。」
 

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